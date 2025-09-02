Topo

Wall St abre em baixa com incerteza tarifária; dados dos EUA em foco

02/09/2025 10h47

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta terça-feira, com os investidores retornando de um feriado preocupados com a legalidade das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aguardando dados econômicos cruciais.

O Dow Jones caía 0,56% na abertura, para 45.287,73 pontos.

O S&P 500 abriu em baixa de 0,91%, a 6.401,51 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,72%, para 21.086,575 pontos na abertura.

(Reportagem de Ragini Mathur)

