Topo

Notícias

Voo da Latam desvia para Brasília; passageiro é retirado de avião pela PF por mau comportamento

São Paulo

02/09/2025 11h05

Um voo da Latam que seguia de Santiago, no Chile, para Fortaleza teve que desviar a rota e fazer um pouso não previsto em Brasília devido ao mau comportamento de um passageiro. O caso aconteceu no domingo, 31, e terminou com a intervenção da Polícia Federal (PF).

O passageiro foi obrigado a descer, escoltado por agentes federais. Ele não teve o nome divulgado. De acordo com a Latam Airlines Brasil, após o desembarque do rapaz, o voo LA 8125 prosseguiu e pousou em segurança em Fortaleza às 14h27.

A reportagem apurou que o passageiro ouvia música alta no celular, se movimentava pelo corredor atrapalhando outros passageiros e desrespeitou as recomendações da tripulação. O comandante do voo optou por desembarcar o passageiro, pousando o avião no aeroporto mais próximo - no caso, o de Brasília. Ele também acionou a Polícia Federal.

Imagem da plataforma Flightradar24, que monitora os voos, mostra que o avião seguia o curso quase em linha reta da capital chilena para Fortaleza, quando faz uma curva abrupta para a direita, em direção a Brasília. Em redes sociais, outros passageiros reclamaram do atraso, mas apoiaram a tripulação e a decisão do piloto. A reportagem entrou em contato com a Polícia Federal e aguarda retorno.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

PGR defende condenação de Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe

Sabesp acusa construtora de furtar água em obra; fraude é estimada em R$ 265 mil

Em julgamento, Moraes afirma que Bolsonaro buscou instaurar 'ditadura' no Brasil

Biomédica é condenada a 4 anos de prisão por deformar glúteos de paciente

Gonet começa sustentação oral da PGR sobre trama golpista

Leitura do relatório de Moraes dura 1h40, destaca cronologia do golpe e alegações de defesas

Por que apenas cinco dos 11 ministros do STF vão julgar Bolsonaro?

Voo da Latam desvia para Brasília; passageiro é retirado de avião pela PF por mau comportamento

'Processo histórico': imprensa francesa repercute julgamento de Bolsonaro

É 'evidente' que o País quer que acusados de tentativa de golpe sejam julgados, diz Rui Costa

Bélgica anuncia que reconhecerá Estado da Palestina e ameaça sanções contra Israel