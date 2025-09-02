Volume de soja inspecionado para exportação nos EUA sobe 20,28%, diz USDA

São Paulo, 2 - Os volumes de soja e milho inspecionados para exportação em portos dos Estados Unidos aumentaram na semana encerrada em 28 de agosto. Já os de trigo recuaram. Os dados foram publicados nesta terça-feira, 2, pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.O volume de soja inspecionado para exportação em portos norte-americanos avançou 20,28%, para 472.914 toneladas. Já o volume de milho foi de 1,4 milhão de toneladas, aumento de 5,12% ante a semana anterior. O volume inspecionado de trigo, por sua vez, recuou 21,32%, para 802.780 toneladas.O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2025 para o trigo e em 1º de setembro de 2024 para o milho e a soja.Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:-------------------------------------------------------------------EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 28 DE AGOSTO DE 2025 (em toneladas) ------------------------------------------------------------------Grão 28/08/2025 21/08/2025 29/08/2024====== =========== ============ ============ Trigo 802.780 1.020.254 604.425 Milho 1.407.050 1.338.532 966.544 Soja 472.914 393.189 502.934 ------------------------------------------------------------------ EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO ------------------------------------------------------------------ Grão Atual ano-safra Ano-safra anterior ===== ================ ==================== Trigo 6.639.531 5.796.865 Milho 66.966.158 52.067.434 Soja 49.763.188 44.717.223 ------------------------------------------------------------------