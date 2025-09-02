VivaBem no Seu Tempo: Flávia Alessandra comanda evento para público 45+

Anote na agenda: a terceira edição de VivaBem no Seu Tempo, evento de VivaBem voltado para a geração com mais de 45 anos, será realizado no dia 20 de setembro (sábado), no bairro do Butantã, em São Paulo.

Sob o comando da atriz e apresentadora Flávia Alessandra, a programação contará com bate-papos com Luiz Fernando Guimarães, Danton Mello, o casal Olivier Anquier e Adriana Alves e Miá Mello. Eles vão falar sobre a importância de viver plenamente hoje e amanhã, as mudanças na vida, no relacionamento e no corpo que ocorrem com a maturidade e os cuidados para ter longevidade.

Além dos bate-papos no palco, o público poderá participar de aulas gratuitas que trabalham força, mobilidade e promovem bem-estar, além de outras atividades com foco e saúde, qualidade de vida e bem-estar, que serão divulgadas em breve. Por isso, é recomendado o uso de roupa confortável e tênis no evento.



O VivaBem no seu Tempo é patrocinado por Vitasay e por Sou única, Sou Muitas, uma campanha de Libbs.

Quem você verá no VivaBem no Seu Tempo

Olivier Anquier e Adriana Alves

Imagem: Reprodução/Instagram

O chef e apresentador de 65 anos e a atriz de 48 anos conversam com Flávia Alessandra sobre parceria, amor e a construção de uma vida a dois na maturidade.

Luiz Fernando Guimarães

Imagem: Daniel Pinheiro/BrazilNews

O ator e comediante de 75 anos —com 50 anos de carreira e eternizado por personagens como o Rui de "Os Normais" —contará como é ser pai de duas crianças. Também vai falar sobre longevidade criativa e humor como ferramenta de leveza.

Danton Mello

Imagem: Beatriz Damy/Globo

O ator de 50 anos vai falar sobre sua longa carreira, iniciada na infância, e como a maturidade transformou sua relação com a profissão e com a saúde. Vai compartilhar ainda aprendizados sobre vida pessoal e novos projetos.

Miá Mello

Imagem: Divulgação | Jonatas Marques

A atriz e humorista, que está perto de entrar no clube dos 45+, vai conversar com Flávia Alessandra sobre as expectativas e descobertas desta nova fase, especialmente os desafios que surgem no climatério —período que antecede a menopausa, no qual o organismo das mulheres tem uma queda na produção hormonal e há mudanças no humor, na disposição, na libido.

Como acompanhar