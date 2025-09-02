Topo

Notícias

VivaBem no Seu Tempo: Flávia Alessandra comanda evento para público 45+

Flávia Alessandra será a apresentadora da terceira edição de VivaBem no Seu Tempo - Arte/UOL
Flávia Alessandra será a apresentadora da terceira edição de VivaBem no Seu Tempo Imagem: Arte/UOL
do UOL

Do UOL, de São Paulo

02/09/2025 12h00

Anote na agenda: a terceira edição de VivaBem no Seu Tempo, evento de VivaBem voltado para a geração com mais de 45 anos, será realizado no dia 20 de setembro (sábado), no bairro do Butantã, em São Paulo.

Sob o comando da atriz e apresentadora Flávia Alessandra, a programação contará com bate-papos com Luiz Fernando Guimarães, Danton Mello, o casal Olivier Anquier e Adriana Alves e Miá Mello. Eles vão falar sobre a importância de viver plenamente hoje e amanhã, as mudanças na vida, no relacionamento e no corpo que ocorrem com a maturidade e os cuidados para ter longevidade.

Além dos bate-papos no palco, o público poderá participar de aulas gratuitas que trabalham força, mobilidade e promovem bem-estar, além de outras atividades com foco e saúde, qualidade de vida e bem-estar, que serão divulgadas em breve. Por isso, é recomendado o uso de roupa confortável e tênis no evento.

O VivaBem no seu Tempo é patrocinado por Vitasay e por Sou única, Sou Muitas, uma campanha de Libbs.

Quem você verá no VivaBem no Seu Tempo

Olivier Anquier e Adriana Alves

Olivier - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

O chef e apresentador de 65 anos e a atriz de 48 anos conversam com Flávia Alessandra sobre parceria, amor e a construção de uma vida a dois na maturidade.

Luiz Fernando Guimarães

Luiz Fernando Guimarães - Daniel Pinheiro/BrazilNews - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Imagem: Daniel Pinheiro/BrazilNews

O ator e comediante de 75 anos —com 50 anos de carreira e eternizado por personagens como o Rui de "Os Normais" —contará como é ser pai de duas crianças. Também vai falar sobre longevidade criativa e humor como ferramenta de leveza.

Danton Mello

Danton Mello - Beatriz Damy/Globo - Beatriz Damy/Globo
Imagem: Beatriz Damy/Globo

O ator de 50 anos vai falar sobre sua longa carreira, iniciada na infância, e como a maturidade transformou sua relação com a profissão e com a saúde. Vai compartilhar ainda aprendizados sobre vida pessoal e novos projetos.

Miá Mello

Miá Mello - Divulgação | Jonatas Marques - Divulgação | Jonatas Marques
Imagem: Divulgação | Jonatas Marques

A atriz e humorista, que está perto de entrar no clube dos 45+, vai conversar com Flávia Alessandra sobre as expectativas e descobertas desta nova fase, especialmente os desafios que surgem no climatério —período que antecede a menopausa, no qual o organismo das mulheres tem uma queda na produção hormonal e há mudanças no humor, na disposição, na libido.

Como acompanhar

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Vencedora de concurso de beleza no RS some em SP ao voltar da Nova Zelândia

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 36,7%, afirma Sabesp

Chloe Malle sucede Anna Wintour à frente da Vogue nos EUA

Polícia da Indonésia dispara gás lacrimogêneo e balas de borracha contra protesto de estudantes

Oposição faz audiência-desagravo a Bolsonaro com ex-assessor de Moraes

Gonet diz que reunião de Bolsonaro com comandantes militares colocou em curso tentativa de golpe

Economia desacelera no 2T no Brasil, com crescimento de 0,4%

Israel mobiliza 40 mil reservistas para nova ofensiva em Gaza

Grupo que tentou golpe buscava a todo momento a instabilidade social, diz Gonet

Gonet relembra ameaça de Bolsonaro a Fux em ato de 7 de Setembro

Filme sobre menina palestina morta em Gaza chega à Mostra de Veneza