Versículos de força em momentos difíceis: 34 mensagens para perseverar

Do UOL, em São Paulo

Todos enfrentamos desafios, perdas e dificuldades na vida, mas a Bíblia nos lembra que Deus é nossa força, refúgio e esperança. Suas palavras nos inspiram a seguir adiante, mesmo quando tudo parece impossível.

Veja abaixo 34 versículos de força para momentos difíceis, oferecendo encorajamento e lembrando que com fé e confiança em Deus podemos superar qualquer adversidade.