Vendas no varejo no Brasil crescem em agosto, diz Getnet

(Reuters) - As vendas no varejo brasileiro cresceram 5,5% em agosto ante o mesmo período do ano passado, conforme o indicador IGet, desenvolvido pelo Santander Brasil em parceria com a Getnet, empresa de pagamentos do grupo espanhol.

Quando excluídas as vendas de materiais de construção e partes e peças automotivas (IGet Restrito), houve incremento de 12,3%, segundo o relatório publicado nesta terça-feira.

Na comparação mensal, contudo, o IGet ampliado encolheu 0,1%, enquanto o restrito cresceu 0,6%.

"Impulsos como a linha de crédito consignado para trabalhadores do setor privado e o pagamento de precatórios, além do mercado de trabalho ainda aquecido, aparentam ser fatores que auxiliam o crescimento das vendas", afirmaram os economistas Gabriel Couto e Rodolfo Pavan, que assinam o relatório com os números.

"Em contrapartida, avaliamos que a política monetária restritiva deve seguir impactando a atividade econômica à frente."

O estudo mostrou ainda que a atividade no setor de serviços às famílias teve retração de 5% em agosto na comparação com o mesmo período de 2024, mas subiu 3,8% em relação ao mês anterior.

(Por Paula Arend Laier)