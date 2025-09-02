Topo

Notícias

Última semana para jogar na Lotofácil da Independência

02/09/2025 10h15

Esta é a última semana para os apostadores fazerem seus jogos para o sorteio especial do concurso 3.480 da Lotofácil da Independência. O prêmio estimado em R$ 220 milhões é o maior na história da modalidade.

Sorteio será no próximo sábado, dia 6 de setembro, a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Notícias relacionadas:

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país e pela internet no portal Loterias Caixa e aplicativo Loterias Caixa. Para apostar, a pessoa só precisa marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp 

Prêmio não acumula

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas vencedoras com 15 números, ele é rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade. A aposta simples custa R$ 3,50.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Professora que agrediu aluno de 4 anos com livros no RS é indiciada

Duas pessoas em prisão domiciliar por pintura roubada pelos nazistas vista na Argentina

Mais de 85 cientistas criticam relatório climático do Departamento de Energia dos EUA

Diplomata da Indonésia é assassinado no Peru

Josias: 'Gonet não recua um milímetro em acusações contra Bolsonaro'

ONU diz que mobilizações militares na Líbia podem provocar confronto armado

CitrusBR: estoques de suco de laranja em junho crescem 25% ante junho de 2024

Le Pen pede eleições 'ultrarrápidas' na França se o governo cair

Ex-assessor diz que uso do TSE no 8/1 foi 'lastreado' por decisão do STF

Sofia Coppola estreia em Veneza com carta de amor para Marc Jacobs

Por que o terremoto no Afeganistão foi tão destruidor?