Trump rejeita rumores de que está com problemas de saúde e os classifica de "fake"

Por Nandita Bose e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que os relatos nas mídias sociais de que ele não está bem de saúde são falsos, afirmando que esteve ocupado durante o fim de semana do Dia do Trabalho dando entrevistas à mídia e visitando seu clube de golfe na Virgínia.

"Eu estive muito ativo no fim de semana", disse Trump aos repórteres no Salão Oval. Perguntado se estava ciente dos relatos, ele os chamou de "fake".

Em 17 de julho, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Trump estava com inchaço na parte inferior das pernas e hematomas na mão direita depois que fotos o mostraram com os tornozelos inchados e maquiagem cobrindo parte da mão.

Seu médico, Sean Barbabella, disse em uma carta divulgada pela Casa Branca que os testes confirmaram que o problema nas pernas era devido à "insuficiência venosa crônica", uma condição benigna e comum, especialmente em pessoas com mais de 70 anos.

O médico disse que o hematoma na mão de Trump era consistente com uma pequena irritação nos tecidos moles causada pelo aperto de mão frequente e pelo uso de aspirina, que Trump toma como parte de um "regime padrão de prevenção cardiovascular".

Desde então, a Casa Branca tem minimizado as preocupações com a saúde de Trump, dizendo que ele está lidando bem com o problema da perna, sem detalhar como está sendo tratado.

Trump, de 79 anos, tornou-se em janeiro a pessoa mais velha a assumir a Presidência dos EUA.

(Reportagem de Nandita Bose e Steve Holland em Washington)