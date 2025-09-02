Topo

Notícias

Trump rejeita rumores de que está com problemas de saúde e os classifica de "fake"

02/09/2025 18h10

Por Nandita Bose e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que os relatos nas mídias sociais de que ele não está bem de saúde são falsos, afirmando que esteve ocupado durante o fim de semana do Dia do Trabalho dando entrevistas à mídia e visitando seu clube de golfe na Virgínia.

"Eu estive muito ativo no fim de semana", disse Trump aos repórteres no Salão Oval. Perguntado se estava ciente dos relatos, ele os chamou de "fake".

Em 17 de julho, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Trump estava com inchaço na parte inferior das pernas e hematomas na mão direita depois que fotos o mostraram com os tornozelos inchados e maquiagem cobrindo parte da mão.

Seu médico, Sean Barbabella, disse em uma carta divulgada pela Casa Branca que os testes confirmaram que o problema nas pernas era devido à "insuficiência venosa crônica", uma condição benigna e comum, especialmente em pessoas com mais de 70 anos.

O médico disse que o hematoma na mão de Trump era consistente com uma pequena irritação nos tecidos moles causada pelo aperto de mão frequente e pelo uso de aspirina, que Trump toma como parte de um "regime padrão de prevenção cardiovascular".

Desde então, a Casa Branca tem minimizado as preocupações com a saúde de Trump, dizendo que ele está lidando bem com o problema da perna, sem detalhar como está sendo tratado.

Trump, de 79 anos, tornou-se em janeiro a pessoa mais velha a assumir a Presidência dos EUA.

(Reportagem de Nandita Bose e Steve Holland em Washington)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump rejeita rumores de que está com problemas de saúde e os classifica de "fake"

Em busca da absolvição, defesa de Garnier tenta fazer frente aos chefes das outras Forças

França pede a prisão de Assad e de seis outras ex-autoridades sírias por causa do ataque de 2012

'Espiões disfarçados de jornalistas', diz Milei sobre áudios vazados

Moraes sobe o tom, e Gonet cita crimes de Bolsonaro em 1º dia de julgamento

Seguro rural enfrenta desafios e carece de maior proteção, diz secretário

Wall Street fecha em baixa diante de incerteza comercial

Defesa de Garnier passa 20 minutos elogiando ministros e contando histórias

Tocou aí? SP vai enviar 700 alertas para celulares com queixa de roubo

Davi Alcolumbre: não há prazo para deliberarmos pedido de impeachment de Moraes

Alcaraz despacha Lehecka e avança à semifinal do US Open