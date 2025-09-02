Trump diz que os EUA atiraram contra barco venezuelano envolvido em tráfico
O presidente Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos dispararam tiros contra um barco da Venezuela envolvido em tráfico de drogas.
O que aconteceu
As forças militares dos EUA atiraram contra um navio venezuelano, segundo o líder norte-americano. O relato aconteceu durante pronunciamento para a imprensa na tarde de hoje.
Os EUA "dispararam num barco", disse Trump. O presidente não deu mais detalhes da operação que, segundo ele, interceptou o veículo envolvido no tráfico de drogas.
Esta é a primeira vez que Trump aparece publicamente desde que começaram a circular boatos sobre sua saúde. Notícias falsas sobre sua morte foram compartilhadas, mas ele relatou hoje que está bem. O evento foi anunciado para mudar a sede da Força Espacial norte-americana do Colorado para Huntsville, Alabama.
Eu não fiz nada por dois dias e eles disseram que havia algo errado. Biden (ex-presidente) não fez nada por meses e ninguém nunca disse que havia algo de errado com ele, e sabemos que ele não estava na melhor forma.
Donald Trump