Topo

Notícias

Trump promete acabar com criminalidade em Chicago, a 'cidade mais perigosa do mundo'

02/09/2025 09h14

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta terça-feira (2) resolver rapidamente "o problema da criminalidade" em Chicago, cidade que ele chamou de "a mais perigosa do mundo, de longe". 

"Vou resolver o problema da criminalidade rapidamente, como fiz em Washington D.C.", disse Trump, referindo-se ao envio de reservistas da Guarda Nacional para as ruas de Washington. "Chicago estará segura e em breve", acrescentou.

mlm/js/mar/nn/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Xi Jinping recebe "velho amigo" Putin e norte-coreano Kim em desafio ao Ocidente

Talibã recebe ajuda internacional diante do número crescente de mortos no terremoto no Afeganistão

'Omissão deixa cicatrizes traumáticas', diz Moraes ao início do julgamento

Tarcísio vai a Brasília e acena por anistia durante julgamento de Bolsonaro

Kraft Heinz se divide em duas empresas

Zelensky se reunirá com líderes europeus em Paris para discutir garantias de segurança à Ucrânia

Primeira Turma do STF começa a julgar Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado

Começa no STF a sessão de julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus por golpe de Estado

Inmet emite alerta laranja de perigo para ventos costeiros no litoral do Brasil

STF inicia sessões para sentença em julgamento histórico de Bolsonaro

Onde vai passar o julgamento de Bolsonaro? Saiba onde assistir ao vivo