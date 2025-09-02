Trump diz que seu governo pedirá à Suprema Corte uma decisão rápida sobre tarifas

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que seu governo solicitará à Suprema Corte uma decisão rápida sobre as tarifas que um tribunal de apelação considerou ilegais na semana passada.

"Se as tarifas fossem retiradas, poderíamos acabar nos tornando um país de 'Terceiro Mundo'", disse Trump aos repórteres nesta terça-feira. "Portanto, estamos pedindo uma decisão rápida."

(Reportagem de Christian Martinez)