Trump diz que forças dos EUA dispararam contra uma embarcação de drogas que estaria ligado à Venezuela

02/09/2025 16h22

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que as forças dos EUA "abateram" o que ele descreveu como um barco de transporte de drogas que ele vinculou à Venezuela.

"Temos muitas drogas entrando em nosso país, há muito tempo. E acabamos de ver que elas saíram da Venezuela", disse Trump, que não forneceu detalhes sobre a operação.

Os Estados Unidos enviaram vários navios para o sul do Caribe com o objetivo de cumprir a promessa de Trump de reprimir os cartéis de drogas.

(Reportagem de Steve Holland)

