Trump diz não estar preocupado com possibilidade de Rússia e China formarem um eixo contra os EUA

02/09/2025 15h45

(Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que não está "nem um pouco preocupado" com a formação de um eixo contra os Estados Unidos que inclua a China e a Rússia.

Os comentários de Trump no "Scott Jennings Radio Show" foram feitos depois que o presidente chinês, Xi Jinping, recebeu na segunda-feira líderes, incluindo o presidente russo, Vladimir Putin, em uma cúpula em Tianjin, na China.

(Reportagem de Ryan Patrick Jones em Toronto)

