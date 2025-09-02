Trump diz não estar preocupado com possibilidade de Rússia e China formarem um eixo contra os EUA

(Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que não está "nem um pouco preocupado" com a formação de um eixo contra os Estados Unidos que inclua a China e a Rússia.

Os comentários de Trump no "Scott Jennings Radio Show" foram feitos depois que o presidente chinês, Xi Jinping, recebeu na segunda-feira líderes, incluindo o presidente russo, Vladimir Putin, em uma cúpula em Tianjin, na China.

