Trump diz estar comprometido com envio da Guarda Nacional para Chicago

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse nesta terça-feira que planeja enviar tropas da Guarda Nacional para combater o crime em Chicago, mas se recusou a oferecer um cronograma específico para o envio.

O prefeito de Chicago, Brandon Johnson, disse no fim de semana que a polícia de Chicago não irá colaborar com a Guarda Nacional ou com agentes federais se Trump os enviar para a cidade nos próximos dias, como já ameaçou no passado.

"Nós vamos entrar. Eu não disse quando, mas estamos indo", disse Trump a jornalistas reunidos no Salão Oval.

Em um determinado momento, Trump chegou a sugerir que o prefeito pedisse a presença de tropas, afirmando que "adoraria receber ligações de governadores e prefeitos dizendo que precisam de ajuda".

O governador de Illinois, J.B. Pritzker, um democrata cujo nome também foi cogitado como possível candidato à presidência em 2028, disse anteriormente que o presidente não tem autoridade legal para enviar tropas para seu Estado se não for solicitado pelo governador.

Trump tem ameaçado expandir sua repressão federal às cidades americanas lideradas por democratas para Chicago, apresentando o uso do poder presidencial como um esforço urgente para combater a criminalidade, mesmo quando autoridades locais apontam declínios nos homicídios, violência armada e roubos.

Autoridades locais e residentes de Chicago, terceira maior cidade do país, estão se preparando para a possível chegada de agentes e tropas federais.

