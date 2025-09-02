Topo

Notícias

Trump: Brasil, China e Índia 'matam' os EUA com tantas tarifas que aplicam

São Paulo

02/09/2025 16h19

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que Brasil, China e Índia, "matam" os Estados Unidos com a "alta quantidade" de tarifas que aplicam sobre o país. Em entrevista ao apresentador Scott Jennings, o republicano defendeu a aplicação de sobretaxas pois, sem elas, "somos um país completamente diferente".

"Sem a aplicação das tarifas, o país não teria fechado metade dos acordos comerciais que fechou até o momento", acrescentou Trump. "Será um desastre econômico para o país se não revertemos a decisão judicial sobre tarifas. Elas não serão afetadas até que a Suprema Corte tome uma decisão sobre o assunto", pontuou.

Trump ainda mencionou que as ações estão caindo hoje por conta do "medo" da decisão sobre a ilegalidade de tarifas ser mantida.

Pouco depois, o presidente dos EUA disse que o mercado de ações caía diante da "grande incerteza" sobre o assunto.

O sentimento de cautela desta terça-feira, no entanto, foi marcado pela alta de rendimentos soberanos nas principais economias desenvolvidas globais.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Trump diz que forças dos EUA dispararam contra uma embarcação de drogas que estaria ligado à Venezuela

Forças dos EUA atacaram navio nacrotraficante vindo da Venezuela (Trump)

Lupion: PLs para endurecer fiscalização de combustíveis foram levados a Motta

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

Trump rebate boatos sobre sua saúde e diz que são "notícias falsas"

MP francês pede julgamento contra produtor de TV por acidente em reality de sobrevivência

Morte de professora vítima de homofobia na França reforça debate sobre assédio e suicídio

STJ anula condenação de arquiteta por morte dos pais no 'crime da 113 Sul'

Explosão de bomba mata 11 pessoas em comício na cidade paquistanesa de Quetta, dizem autoridades

Ave considerada extinta por décadas volta a ser vista com frequência

MPF não teve tempo de analisar informações e cometeu equívoco, diz defesa de Ramagem