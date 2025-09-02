Cientista diz que busca pelo Titanic escondia missão secreta da Guerra Fria

Líder da equipe responsável pela descoberta dos destroços do Titanic, o oceanógrafo Robert Ballard revelou que as buscas pelo gigante naufragado eram, na verdade, um disfarce para uma missão militar dos EUA que procurava submarinos e driblava a atenção dos soviéticos.

O que aconteceu

Robert Ballard, cientista-chefe da expedição, procurava os destroços desde a década de 1970. Em 1977, o oceanógrafo havia fracassado em uma tentativa de encontrar os destroços, quando o tubo de perfuração que carregava radares e câmeras se partiu em dois. O especialista definiu, então, que veículos subaquáticos operados remotamente eram a melhor opção para a procura do Titanic.

Marinha norte-americana passou a apoiar o desenvolvimento da tecnologia para a busca. O sistema de imagens de águas profundas foi apelidado de Argo.

A Marinha também utilizaria o sistema para pesquisas e coleta de inteligência durante a Guerra Fria. Para além da busca pelo Titanic, o Argo seria útil para determinar por que o USS Thresher e o USS Scorpion, dois submarinos nucleares do país, afundaram no Atlântico na década de 1960.

O que as pessoas não sabiam na época, pelo menos muitas delas, era que a busca pelo Titanic era um disfarce para uma operação militar ultrassecreta que eu estava realizando como oficial de inteligência naval. Não queríamos que os soviéticos soubessem onde o submarino estava. Robert Ballard, à CNN

Robert Ballard mostra seu livro sobre a descoberta do Titanic Imagem: Bettmann Archive

Mapeamento de submarino ajudou a encontrar destroços. O oceanógrafo contou que teve um "momento de iluminação" ao mapear o submarino Scorpion. Seu campo de busca era uma trilha de 1,6 quilômetro de extensão, e não uma pequena área circular, como seria esperado.

Ballard notou que objetos mais pesados haviam afundado direto para o fundo do mar. Detritos mais leves, por sua vez, afundaram em um ritmo mais lento, e as correntes oceânicas os levaram para mais longe. O especialista identificou que o Titanic, que havia afundado em uma profundidade parecida à do Scorpion, teria um campo de detritos semelhante, se não maior. Por isso, dedicou as buscas a estes detritos espalhados, que seriam mais fáceis do que encontrar o casco e outras partes pesadas do navio.

Em 1985, o sistema Argo finalmente conseguiu encontrar e filmar o Titanic, em imagens preto e branco. Um sistema mais antigo, chamado Angus, captou imagens estáticas em tons de azul com um sistema de câmera de 35 milímetros. No ano seguinte, a equipe retornou ao local com câmeras coloridas e conseguiu filmar espaços do Titanic, como a piscina, a escadaria e a proa.

Foto digitalmente restaurada do RMS Titanic zarpando de Southampton em 10 de abril de 1912 Imagem: John Parrot/Stocktrek Images/Getty Images

Ballard se tornou a primeira pessoa a visitar o naufrágio a bordo do submersível Alvin. Após uma viagem de mais de duas horas até o fundo do mar, o especialista avistou artefatos como uma boneca de criança, garrafas de champanhe abertas e talheres.

A experiência do oceanógrafo não se limita ao Titanic. Ballard também descobriu outros naufrágios históricos, como o navio de guerra nazista Bismark, o porta-aviões USS Yorktown e o PT-109, navio da Marinha comandado pelo presidente John F. Kennedy durante a Segunda Guerra Mundial.

Segundo Ballard, o futuro da exploração oceânica envolve controle remoto e robótico. Embora os submersíveis operados por humanos ainda sejam utilizados, o especialista acredita que navios sem tripulação navegarão pelos oceanos em busca de evidências históricas.

Aos 83 anos, oceanógrafo segue estudando. Em julho, ele retornou de uma expedição de 21 dias nas Ilhas Salomão, no Pacífico, onde começou a mapear embarcações e aviões perdidos durante cinco grandes batalhas navais da Segunda Guerra Mundial, entre agosto e dezembro de 1942.