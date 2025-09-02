Topo

Skincare importada: testamos 2 best-sellers da badalada marca The Ordinary

Tônico Esfoliante com ácido glicólico e Sérum Facial Iluminador com niacinamida, da The Ordinary - Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Tônico Esfoliante com ácido glicólico e Sérum Facial Iluminador com niacinamida, da The Ordinary Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Karina Hollo

Colaboração para o Guia de Compras UOL

02/09/2025 05h30

A The Ordinary, marca de skincare canadense criada em 2016 e que faz sucesso no mundo todo, recentemente chegou ao Brasil. A empresa promete oferecer produtos de alta qualidade e com preços mais acessíveis. Mas será que é isso mesmo?

Decidimos testar dois best-sellers da marca: o Tônico Esfoliante com ácido glicólico 7% e o Sérum Facial Iluminador com niacinamida 10% e zinco 1%. Os produtos trazem nomes longos e técnicos, normalmente dando destaque para o ativo que possuem. Veja a seguir minhas impressões após uma semana de uso:

Com ácido glicólico 7% promete esfoliação química da pele e remoção das células mortas para um rosto mais liso, uniforme e renovado;

Segundo a marca, o uso contínuo reduz a aparência de linhas finas e rugas, além de trazer radiância;

A fórmula possui extrato de pimenta-da-tasmânia, um ingrediente vegetal com propriedades calmantes.

O que gostei

tônico - Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL - Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Tônico da The Ordinary promete esfoliação química da pele
Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Não arde nem pinica. Quando li "tônico esfoliante com ácido glicólico", confesso que fiquei com receio de o produto irritar a minha pele. Mas assim que apliquei o tônico, não senti pinicar, coçar nem arder. A sensação é de leveza. No dia seguinte, ele traz maciez e radiância.

Pode ser aplicado em outras partes do corpo. Aproveitei para aplicar no pescoço e descobri que tem quem passe no corpo, como nas bolinhas do braço, no colo e no bumbum. O tônico pode até ser aplicado no couro cabeludo para ajudar a reequilibrar, hidratar e combater o ressecamento. A marca, inclusive, já fez testes de segurança, prometendo que o produto deixa a pele macia em qualquer parte do corpo.

Sem fragrância. O produto não tem cheiro, o que pode diminuir a possibilidade de irritações na pele ou alergias.

Durabilidade. A embalagem é grande, ou seja, ele deve durar bastante.

tônico - Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL - Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Tônico da The Ordinary não arde na pele
Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Pontos de atenção

Começo pode exigir uso alternado. Acho que vale aplicar o produto noite sim, noite não para sentir como sua pele reage. Usei por quatro noites seguidas, e foi tudo bem por aqui.

Pele sensível deve evitar o produto. Não é indicado aplicar o tônico em pele sensível, irritada, descamada ou lesionada. Também evite passar o produto na área ao redor dos olhos.

Protetor solar é recomendado. No dia seguinte ao uso, é bom aplicar protetor solar, pois o ácido glicólico pode aumentar a sensibilidade da pele ao sol.

O que mudou para mim

Durante o período de teste, percebi uma radiância e mais maciez no rosto. A pele fica um veludo e mais uniforme.

Para quem pode valer a pena

O tônico pode ser uma opção para quem anda sentindo a pele sem viço. Ele dá uma reduzida na aparência dos poros e suaviza linhas finas, sem irritar nem mesmo peles sensíveis, como a minha.

É um dos produtos mais vendidos da marca no mundo todo;

Fórmula à base de água, livre de álcool e parabenos;

Com niacinamida 10% e zinco 1%;

Promete benefícios como melhora da luminosidade, uniformização da textura e fortalecimento da barreira da pele.

O que gostei

sérum - Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL - Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Sérum da The Ordinary promete melhora da uniformidade da pele
Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Pele mais macia. A minha pele ficou muito viçosa e macia já na primeira aplicação.

Controla oleosidade. O produto também ajuda a controlar o excesso de oleosidade da pele, a minimizar poros e suavizar a aparência de irregularidades.

Rende bem. Ele é realmente muito leve e econômico: duas ou três gotas são suficientes para o rosto e o pescoço.

Não tem cheiro. Isso minimiza a possibilidade de alergias ou irritações de pele.

sérum - Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL - Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Sérum da The Ordinary tem textura leve
Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Ponto de atenção

Não exagere na dose. Poucas gotas (duas ou três) dão conta do rosto e do pescoço. Mais do que isso fica muito produto na pele.

O que mudou para mim

Apliquei o sérum de manhã, depois da limpeza, e à noite, depois do tônico de ácido glicólico. Notei a pele muito luminosa, macia e uniforme. Apliquei o produto tanto em dias mais frios como nos mais quentes e ele não foi nem pesado, nem leve demais.

Para quem vale a pena

Quem tem pele mista ou oleosa pode gostar do sérum. E quem tem a pele sensível também. O produto cumpre o que promete e controla a oleosidade sem ressecar demais, iluminando a pele.

