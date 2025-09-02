Topo

Notícias

Tesouro argentino anuncia intervenção no câmbio após tombo do peso por nervosismo pré-eleitoral

São Paulo

02/09/2025 11h39

O Tesouro da Argentina promoverá intervenção no mercado livre de câmbio após a rápida desvalorização do peso argentino nos últimos dias, diante do nervosismo antes das eleições na província de Buenos Aires marcadas para o próximo domingo, 7. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, 2, pelo secretário de Finanças do país, Pablo Quirno, em publicação no X. "O Tesouro Nacional anuncia que, a partir de hoje, participará do mercado de câmbio livre para contribuir com sua liquidez e funcionamento normal", informou.

O governo vinha adotando uma série de esforços paralelos para tentar conter a volatilidade cambial.

No mês passado, o Banco Central da Argentina (BCRA) endureceu os compulsórios bancários e conduziu leilões extraordinários para evitar uma superoferta de pesos.

Mesmo assim, a pressão continuou em vigor, em meio a um escândalo de corrupção que supostamente implica Karina Milei, irmã do presidente argentino, Javier Milei, e secretária-geral da presidência.

O temor é de que o episódio trave a aprovação de medidas de consolidação fiscal.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Empresário é denunciado por matar corretores dentro de imobiliária em SC

Homem é morto pela polícia após esfaquear várias pessoas na França

Taiwanesa Lin Yu-ting, que diz ter passado por teste de feminilidade, não vai ao Mundial de boxe

Cinco pessoas presas no Reino Unido antes de uma ação de apoio à Palestine Action

Centrão alinha saída do governo Lula no dia de julgamento de Bolsonaro

O que é 'fishing expedition', citado por Moraes em julgamento de Bolsonaro

Juiz dos EUA barra uso de tropas pelo governo Trump em Los Angeles

Oferta de soja em MT deve ser de 48,55 milhões de t na safra 2025/26, diz Imea

Eduardo Bolsonaro ataca Moraes durante julgamento: 'Iniciou a inquisição'

O que Moraes disse ao abrir julgamento de Bolsonaro pela trama golpista

Código penal promete castigo a quem tenta abolir Estado de direito e golpe de Estado, diz Gonet