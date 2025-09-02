Topo

Notícias

Tebet diz que PIB mostra Brasil no 'caminho certo', com mais renda e menos desigualdade

Brasília

02/09/2025 12h08

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira, 2, que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no segundo trimestre de 2025 mostra que o País continua no "caminho certo", com expansão da renda e diminuição das desigualdades.

O PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro, pouco acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,3%. As estimativas do mercado iam de zero a 0,5%.

"O Brasil segue no caminho certo, com mais renda e menos desigualdade. É crescimento com justiça social. Vamos seguir nesse caminho!", publicou Tebet, nas suas redes sociais.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Leia a íntegra das alegações finais de Paulo Gonet no STF

Como está o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja o que aconteceu até aqui

Imea prevê safra de 51,72 milhões de t de milho em MT em 2025/26

Vencedora de concurso de beleza no RS some em SP ao voltar da Nova Zelândia

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 36,7%, afirma Sabesp

Chloe Malle sucede Anna Wintour à frente da Vogue nos EUA

Polícia da Indonésia dispara gás lacrimogêneo e balas de borracha contra protesto de estudantes

Oposição faz audiência-desagravo a Bolsonaro com ex-assessor de Moraes

Gonet diz que reunião de Bolsonaro com comandantes militares colocou em curso tentativa de golpe

Economia desacelera no 2T no Brasil, com crescimento de 0,4%

Israel mobiliza 40 mil reservistas para nova ofensiva em Gaza