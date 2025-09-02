Topo

Notícias

Taxas futuras seguem cautela no exterior e encerram sessão de 3ª em alta

São Paulo

02/09/2025 18h20

O ambiente de aversão ao risco que dominou os mercados externos pressionou os ativos domésticos no pregão desta terça-feira, 2. Na curva de juros futuros, a escalada nos rendimentos de títulos soberanos dos Estados Unidos e Europa penalizou taxas intermediárias e longas, que chegaram a subir mais de 10 pontos-base. Já a taxa para janeiro de 2027, mais correlacionada à política monetária local, voltou a se aproximar de 14%.

Enquanto, no continente europeu, França e Reino Unido enfrentam problemas fiscais que podem diminuir a demanda por títulos da dívida pública de longo prazo, segundo análise da Capital Economics, nos EUA, o receio é sobre a independência do Federal Reserve (Fed), alvo constante de ataques do governo de Donald Trump.

Por aqui, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) começou hoje, mas foi tido como fator secundário para a alta dos DIs, em meio à forte piora do ambiente internacional. O PIB do segundo trimestre, por sua vez, veio praticamente em linha com as estimativas.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 avançou de 13,933% no ajuste de ontem para 13,985%. O DI para janeiro de 2028 aumentou de 13,166% no ajuste para 13,365%. O DI para janeiro de 2029 subiu de 13,224% no ajuste da véspera para 13,34%, e o DI para janeiro de 2031 marcou 13,67%, vindo de 13,555% no ajuste anterior.

Divulgado hoje pelo IBGE, o PIB cresceu 0,4% entre o primeiro e o segundo trimestres, feitos os ajustes sazonais. O número cheio superou ligeiramente a mediana prevista pelo Projeções Broadcast, de expansão de 0,3%, mas não mudou expectativas de bancos e consultorias para o crescimento de 2025, que deve ficar pouco acima de 2%. A percepção geral é que a política monetária em postura restritiva está surtindo efeito sobre a atividade em ritmo gradual, e conforme o esperado pelo Banco Central (BC).

Depois da publicação do dado, considerando a trajetória apontada pela curva de juros, as apostas para o início do ciclo de flexibilização da Selic ainda estão concentradas em janeiro de 2026, observa Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. "Considerando a parte curta da curva o DI para janeiro de 2027, essa alta é em boa parte devida ao PIB", avalia Borsoi. "Para validar as teses de que o Copom vai cortar os juros cedo, o PIB precisava ter vindo mais fraco".

Já Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, avalia que a última leitura das Contas Nacionais Trimestrais teve pouca influência sobre a curva nesta terça, uma vez que os números ainda indicam arrefecimento do nível de atividade. Embora o número cheio tenha superado levemente o consenso de mercado, a abertura evidencia perda de ímpeto generalizada e persistente da economia, diz Sanchez. "Nada que venha a alterar o call de juros, que tem predominância de corte de 0,25 ponto porcentual em janeiro".

Para o economista-chefe da Ativa, o principal vetor para a deterioração do mercado de juros hoje veio do exterior, com o aumento da imprevisibilidade global e fortalecimento do dólar em relação a uma série de divisas. O rendimento do T-Bond de 30 anos chegou a atingir 5% no dia, com preocupações sobre a ingerência de Trump no Fed, decisão judicial no País contrária à política tarifária do presidente e, ainda, um encontro entre os líderes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping.

Em entrevista nesta tarde, Trump afirmou não ter preocupações com a aproximação entre os dois países. Mas disse que Brasil, China e Índia "matam" os Estados Unidos com "a alta quantidade" de tarifas aplicadas sobre Washington, sem mencionar a situação de Bolsonaro - citado por ele, no início de julho, como um dos motivos para a aplicação do tarifaço sobre o Brasil. A defesa do ex-presidente brasileiro deve se manifestar no STF amanhã.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Técnico da Venezuela vai tentar 'estragar' despedida de Messi na Argentina

Trump diz que 11 "narcoterroristas" morreram em ataque a embarcação no Caribe

Vondrousova desiste do US Open por lesão e Sabalenka avança à semifinal sem jogar

Bolsonaro está debilitado e também não irá ao julgamento amanhã, diz defesa

'Ninguém é obrigado a ficar no governo', diz Gleisi após anúncio do centrão

Lula: não há necessidade de temer sanção americana por julgamento de Bolsonaro

STF: 1ª Turma encerra sessão e julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus segue na quarta (3)

EUA usará "todo seu poder" para "erradicar" cartéis de drogas, diz Rubio

É falso que houve tentativa de sabotagem de avião que André Mendonça usaria

Trump diz estar comprometido com envio da Guarda Nacional para Chicago

EUA usará "todo seu poder" para "erradicar" cartéis de drogas (Rubio)