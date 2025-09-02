Topo

Taxas de juros avançam com cautela externa e após PIB acima do esperado

São Paulo

02/09/2025 09h29

Os juros futuros avançam na manhã desta terça-feira, 2, em linha com o dólar e retornos dos Treasuries, e após a economia brasileira crescer pouco acima do previsto no segundo trimestre. O Produto Interno Bruto (PIB) registrou alta de 0,4% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre, acima da mediana das estimativas (0,3%) e perto do teto (+0,5%) dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Às 9h17 desta terça, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia 13,965%, de 13,933% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,285%, de 13,224%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,615%, de 13,555% no ajuste de segunda-feira, dia 1º.

