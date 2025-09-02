Tarifas causam interrupção "sem precedentes" nas regras do comércio global, afirma diretora da OMC

GENEBRA (Reuters) - A parcela do comércio global realizada nos termos da Organização Mundial do Comércio (OMC) caiu para 72% e pode cair ainda mais, em meio à maior perturbação do sistema de comércio internacional nos últimos 80 anos, disse a diretora-geral da OMC à Reuters nesta terça-feira.

"Estamos vivenciando a maior perturbação das regras do comércio global, sem precedentes nos últimos 80 anos", disse Ngozi Okonjo-Iweala em uma entrevista no início de seu segundo mandato à frente do órgão de fiscalização do comércio com sede em Genebra.

"Portanto, não é surpreendente que alguns questionem o sistema de comércio global... e a previsibilidade", acrescentou ela, apontando sinais de resistência.

Desde a introdução das tarifas comerciais do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a parcela do comércio global conduzida sob os termos da Nação Mais Favorecida (NMF) da OMC caiu de cerca de 80%, segundo dados da OMC. O princípio exige que os membros da OMC tratem todos os outros da mesma forma.

(Reportagem de Olivia Le Poidevin e Emma Farge)