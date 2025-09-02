Topo

Notícias

Tagliaferro diz que relatório para justificar busca da PF foi fraudado

Eduardo Tagliaferro participou da comissão do Senado por videoconferência - Saulo Cruz/Agência Senado
Eduardo Tagliaferro participou da comissão do Senado por videoconferência Imagem: Saulo Cruz/Agência Senado
Eduardo Militão
do UOL

Do UOL, em Brasília

02/09/2025 14h54

O perito Eduardo Tagliaferro —ex-assessor do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e ex-chefe da AEED (Assessoria de Enfrentamento à Desinformação) do TSE (Tribunal Superior Eleitoral)— afirmou hoje que um relatório sobre empresários bolsonaristas teve a data fraudada a fim de ocultar que uma ação de busca e apreensão sobre eles foi baseada apenas em uma reportagem jornalística.

O que aconteceu

Tagliaferro exibiu documentos e arquivos para demonstrar acusações. O depoimento aconteceu em uma audiência pública que a oposição faz na Comissão de Segurança Pública do Senado para se opor ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal), que ocorre hoje em Brasília.

Em agosto de 2024, site Metrópoles noticiou que empresários bolsonaristas defenderam, em grupo fechado de whatsapp, golpe de Estado para garantir continuidade do governo de Jair Bolsonaro no poder. Em 23 de agosto, depois da reportagem, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra os empresários por ordem do ministro Alexandre de Morais.

À época, imprensa questionou fato de ação policial se basear apenas em reportagem jornalística. Segundo Tagialiaferro, para abafar as críticas, o juiz-instrutor de Morais, Airton Vieira, lhe pediu, dias depois da operação policial, para fazer um relatório sobre o grupo de whataspp noticiado na reportagem. O perito mostrou uma tela de computador mostrando que o documento foi produzido apenas em 28 de agosto.

Tagliaferro - Eduardo Militão/UOL - Eduardo Militão/UOL
Tagliaferro mostrou conversas de whatsapp e documentos eletônicos na comissão
Imagem: Eduardo Militão/UOL

No entanto, no processo, relatório aparece como produzido em 22 de agosto, um dia antes da operação da PF. O UOL procurou o STF e o ministro Alexandre de Morais. Os esclarecimento serão publicados quando forem recebidos.

Declarações de Tagliaferro contrapõem questionamento sobre ilegalidade do uso da AEED ao menos em relação às decisões do STF para manter ou soltar os presos em flagrante detidos após os ataques aos Três Poderes no início de 2023. Segundo o perito e ex-assessor, a ação policial, na verdade, se baseou apenas na reportagem jornalística. "Foi pedido, através do Alexandre de Moraes, para que se construísse uma história", afirmou ele. Assim, a ordem seria "confeccionar parecer com data retroativa"

Senadores na audiência, todos de oposição, disseram que vão incluir as acusações nos pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes e oficiar os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), e do Supremo, Luís Roberto Barroso. Depois da revelação, os parlamentarias bradaram, além do impeachment do ministro, pela paralização do julgamento de Bolsonaro.

Tagliaferro afirmou que fez a preservação das provas que exibiu usando técnicas periciais de cadeia de custódia.

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente e que lidera a sessão, afirmou que isso valeria para vários processos. "Hoje está comprovado o modus operandi do marginal Alexandre de Moraes para requentar provas."

No entanto, Eduardo Tagliaferro afirmou que essa foi a única vez em que ele e a AEED produziram uma informação fraudulenta — no caso, a data da produção do relatório.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Ave considerada extinta por décadas volta a ser vista com frequência

Se condenarmos Cid, acabou instituto da delação premiada, afirma advogado de defesa

Trump diz não estar preocupado com possibilidade de Rússia e China formarem um eixo contra os EUA

Grupo armado pede ajuda à ONU após deslizamento de terra no Sudão matar mais de mil pessoas

Presidente da Guiana promete 'tendência clara' nos resultados eleitorais até o final do dia

Resultado do julgamento de Bolsonaro: quando STF deve concluir o processo?

Quem é Chloé Malle, a franco-americana que vai substituir Anna Wintour na direção da Vogue

Sancionado pelos EUA, Moraes diz que vai ignorar 'pressões' em julgamento de Bolsonaro

Pegula elimina Krejcikova e avança à semifinal do US Open

Cortes em ajuda dos EUA podem limitar capacidade da ONU de proteger civis, diz ONU

Colômbia considera 'desproporcional' a presença dos EUA no Caribe