Susto realmente para o soluço? Veja o que pode funcionar

Susto é capaz de interromper o ciclo repetitivo do reflexo que gera o soluço Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

02/09/2025 17h40

Soluçar é quase sempre motivo de riso, mas quem já passou minutos —ou até horas— com aquele hic sabe que o incômodo pode ser real. E, por mais estranho que pareça, levar um susto de verdade pode funcionar como "cura" para essas contrações involuntárias do diafragma. A ciência explica: o choque inesperado é capaz de interromper o ciclo repetitivo do reflexo que gera o soluço.

O que acontece no corpo

O soluço surge quando os músculos diafragma (localizado entre o abdome e o tórax) e os intercostais (entre as costelas) se contraem involuntariamente. Esse movimento puxa os pulmões para baixo e fecha a glote no momento da inspiração, gerando o som característico.

A crise pode começar de formas variadas. Respirar de maneira descompassada durante um choro prolongado, por exemplo, estimula demais o diafragma e pode levar à contração involuntária. O mesmo vale para mudanças bruscas de temperatura, como beber algo gelado depois de uma refeição quente, ou para a ingestão de álcool, capaz de irritar nervos ligados ao músculo. Estresse, ansiedade, refluxo e até doenças neurológicas também podem estar por trás do problema.

Soluço - iStock - iStock
Imagem: iStock

O que ajuda a parar

Não existe um tratamento médico padrão para crises de soluço, mas várias manobras populares mostram eficácia.

  • Beber água rapidamente;
  • Chupar um limão;
  • Segurar a respiração por alguns segundos;
  • Chupar gelo;
  • E o já citado susto.

Cada técnica age de forma diferente: algumas estimulam nervos conectados ao diafragma, outras alteram a respiração ou a contração muscular. Muitas vezes, a melhor estratégia é testar mais de uma até que o corpo volte ao ritmo normal.

Quando o soluço vira problema

Soluços rápidos, de poucos minutos, são classificados como episódicos e não representam risco. Mas quando duram mais de 48 horas entram na categoria dos persistentes e exigem avaliação médica. Nesse caso, podem estar associados a refluxo, problemas neurológicos, estresse físico ou até tumores. Eles podem causar complicações de saúde, como dificuldade para se alimentar, inflamações no esôfago, distúrbios do sono e até arritmias cardíacas.

Nessas situações, exames ajudam a identificar a causa e o médico pode prescrever medicamentos usados em outros contextos, como fórmulas contra epilepsia, esquizofrenia, dor crônica e até anestésicos. Na ausência de um motivo claro, os tratamentos costumam focar em aliviar os sintomas, com relaxantes musculares ou sedativos.

Mas a boa notícia é que na imensa maioria dos casos, os soluços desaparecem tão de repente quanto surgiram. Se a crise se prolongar, não hesite em buscar ajuda médica. Até lá, vale recorrer às técnicas caseiras e torcer para que um susto inesperado faça o trabalho.

*Com informações de reportagem publicada em 02/11/2022

