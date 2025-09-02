Topo

Notícias

Suicídios representam uma morte em cada 100 no mundo, segundo a OMS

02/09/2025 06h47

Os suicídios representam uma morte em cada 100 no mundo, informou com preocupação nesta terça-feira (2) a Organização Mundial da Saúde (OMS), que lamenta a insuficiência dos avanços registrados contra uma das principais causas de morte entre os jovens. 

"O suicídio custou a vida de 727.000 pessoas apenas em 2021", declarou Dévora Kestel, diretora do Departamento de Saúde Mental na OMS.

Em um novo relatório, a organização destaca que o suicídio é uma das principais causas de morte entre os jovens em todos os países e contextos socioeconômicos.

Apesar dos esforços em escala mundial, os avanços são muito reduzidos para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS, adotado em 2015) das Nações Unidas, que visa reduzir em um terço as taxas de suicídio até 2030.

"Se a tendência atual continuar, a redução será apenas de 12% em cinco anos", disse Kestel. 

Em escala mundial, a taxa de suicídio diminuiu 35% entre 2000 e 2021. E permaneceu estável durante a pandemia de covid-19, apesar do aumento dos fatores de risco, segundo o relatório.

Um total de 73% dos suicídios ocorre em países de renda baixa ou média, onde vive a maioria da população mundial.

Os países de renda elevada apresentam uma taxa de suicídio maior, mas é difícil estabelecer comparações, porque a produção de dados estatísticos nestes países está mais desenvolvida que nos países pobres, aponta a OMS.

O suicídio continua sendo uma consequência dramática de alguns transtornos de saúde mental, indica a OMS em um comunicado. 

Mais de um bilhão de pessoas sofrem desses transtornos, os mais comuns deles a ansiedade e a depressão, número que cresce de maneira mais rápida que a população mundial, segundo a OMS.

A organização expressa preocupação particular com os transtornos mentais entre os jovens, que sofreram muito durante a pandemia de covid-19 e estão mais expostos às redes sociais.

"A transformação dos serviços de saúde mental é um dos desafios mais urgentes de saúde pública", declarou o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Os transtornos mentais têm fortes consequências econômicas, como os elevados gastos de saúde, mas os custos indiretos, em particular a perda de produtividade, são ainda mais significativos, segundo a OMS.

A organização indica que somente a depressão e a ansiedade custam um trilhão de dólares por ano à economia mundial.

apo/jmo/eg/mb/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

STF ao vivo hoje: assista ao julgamento de Bolsonaro em tempo real

Número de mortos em terremoto no Afeganistão supera 1.400

Morre o jornalista Mino Carta aos 91 anos

Morre Mino Carta, referência no jornalismo e fundador de CartaCapital

Número de mortos de terremoto no Afeganistão supera 1.400

Supremo inicia julgamento histórico, que antecipa movimentação eleitoral

Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista sessão de hoje no STF

Celso de Mello elogia processo sobre trama golpista: 'investigação exemplar'

Suicídios representam uma morte em cada 100 no mundo, segundo a OMS

Em Pequim, Vladimir Putin e Xi Jinping reafirmam união diante das pressões ocidentais

Trama golpista: STF inicia julgamento de Bolsonaro e mais sete aliados