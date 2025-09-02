STF ignorará 'pressões externas', diz Moraes em julgamento de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) ignorará as "pressões internas ou externas" ao proferir sua decisão no julgamento por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira (2) o ministro Alexandre de Moraes, sancionado pelos Estados Unidos em retaliação ao processo criminal do ex-presidente.

O tribunal iniciou, nesta terça-feira, a fase de sentença no julgamento contra Bolsonaro e outros réus acusados de uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Todos eles podem pegar penas de mais de 40 anos de prisão.

"Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal: julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas", disse Moraes ao apresentar o relatório final do caso.

