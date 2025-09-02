STF começa a decidir hoje se condena Bolsonaro por tentativa de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas por tentativa de golpe de Estado. Esta é a primeira vez que o STF julga um ex-presidente da República por tentativa de ataque à democracia. A denúncia foi apresentada em fevereiro e, depois de ouvidos todos os envolvidos e testemunhas, os cinco ministros da Corte irão decidir se Bolsonaro e seus aliados devem ser condenados. Todos eles negam as acusações.

O julgamento deve durar duas semanas , há sessões marcadas a partir de hoje até o dia 12 de setembro, que acontecem presencialmente na sala no STF com a presença dos cinco ministros da Primeira Turma, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os advogados das partes.

Defesa diz que Bolsonaro não vai comparecer ao STF no primeiro dia do julgamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, vai permanecer em sua casa num condomínio em Brasília, segundo seus advogados. Para assistir a sessão no plenário presencialmente ele teria que pedir autorização ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. A decisão, segundo a colunista do UOL Raquel Landim, faz parte de uma estratégia jurídica. Caso seja condenado, a defesa de Bolsonaro pode entrar com um pedido para que ele permaneça em prisão domiciliar. O ex-presidente tem 70 anos e complicações de saúde. A avaliação de médicos e advogados é que ele não deve se expor.

CPMI pede prisão preventiva de 'Careca do INSS' e de ex-presidente do instituto. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os descontos ilegais em pensões e aposentadorias vai pedir ao STF um mandado de prisão preventiva de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", de Alessandro Stefanutto, ex-presidente do instituto, e de outros 19 suspeitos. Antunes é apontado como operador do esquema, e seria responsável pela intermediação entre a parte política e as associações que fraudaram R$ 6,3 bilhões de benefícios. O pedido de prisão foi aprovado por unanimidade pela comissão. Além de risco de fuga, o relator citou também ameaças a testemunhas para justificar a prisão. Gaspar pediu que seja avaliada também proteção policial ao advogado Eli Cohen, que prestou depoimento ontem. Saiba mais.

PF investiga 6 padarias de SP suspeitas de relação com PCC. Além de postos de combustíveis e lojas de conveniência, a Operação Carbono Oculto, deflagrada na última quinta-feira para investigar como o PCC (Primeiro Comando da Capital) lava dinheiro, também menciona uma rede de padarias na Grande São Paulo. O relatório do Ministério Público Estadual e da Polícia Federal cita sócios de seis estabelecimentos, alguns deles têm até três CNPJs diferentes no mesmo endereço. Algumas lojas aparecem em listas de melhores da capital paulista, como a padaria Iracema, em Santa Cecília (região central), e a Salamanca, na Vila Campestre (zona sul). Veja a lista das padarias citadas.

Milhares de pessoas vão às ruas em Chicago contra batida anti-imigração de Trump. Cerca de 10 mil pessoas participaram ontem de uma manifestação contra os planos do governo Donald Trump de utilizar a Guarda Nacional e agentes federais em uma batida anti-imigração em larga escala na cidade ainda esta semana. Chicago é a terceira cidade mais populosa dos EUA, e é governada pelo Partido Democrata há 90 anos. O atual prefeito, Brandon Johnson, assinou um decreto no sábado ordenando que a polícia, controlada pelo município, "não colabore com agentes federais" em operações anti-imigração. Desde que tomou controle da polícia de Washington e mobilizou a Guarda Nacional para combater o crime na capital americana, Trump vem ameaçando fazer o mesmo contra outras cidades governadas por democratas com o argumento de que estão tomadas pela criminalidade. O também democrata governador de Illinois,J. B. Pritzker, disse, no entanto, que o intuito do presidente é interferir no processo eleitoral do ano que vem, quando americanos renovarão toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado. Saiba mais.

Brasil vence mundial de surfe. O surfista brasileiro Yago Dora venceu o americano Griffin Colapinto em Fiji e se sagrou vencedor da temporada da WSL. É a oitava vez em 11 anos que o Brasil fica com o título. Líder da temporada regular, o surfista curitibano e 29 anos só precisou de uma vitória para ser campeão. Ele se junta agora a Gabriel Medina (2021), Filipe Toledo (2022 e 2023) e John John Florence (2024) no seleto grupo de campeões do Finals. Italo Ferreira também estava na disputa, mas foi desclassificado diante do mesmo Griffin na segunda rodada, e terminou o ano em quarto lugar. No feminino, a australiana Molly Picklum faturou o título ao bater a americana Caroline Marks na final. Saiba mais.