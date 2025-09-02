STF: 1ª Turma encerra sessão e julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus segue na quarta (3)

Topo

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou a segunda sessão de julgamento da ação penal da tentativa de golpe de Estado pouco antes das 18h desta terça-feira, 2, com a pendência de três sustentações orais de advogados de réus do processo.

O julgamento será retomado às 9h desta quarta-feira, 3, com maior expectativa para a manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, capitaneada pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Amador Bueno. Com isso, o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, só deve ser proferido na próxima semana.

