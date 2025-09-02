Topo

Setubal vê momento de incertezas políticas e econômicas

02/09/2025 09h50

(Reuters) - O copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, afirmou nesta terça-feira que o banco já passou por diversos momentos de incertezas políticas e econômicas e está vivendo mais um momento desse.

"A gente está vivendo um momento de grande transformação no mundo, momento de novas formas de ver a política mundial e isso certamente terá impacto no futuro", afirmou o executivo em evento online do banco.

"Mas como tudo na vida tem ações e reações, as coisas vão se equilibrando ao longo do tempo...mudanças fazem parte da nossa vida, cenários diferentes, novos fazem parte da nossa vida e vamos caminhando e encarando cada um deles", acrescentou.

"Eu sou muito otimista em geral, de que as coisas vão se encaixar, vão se encaminhar na melhor forma possível."

"A gente pode olhar para o futuro com ânimo, com entusiasmo, porque nós já passamos por vários momentos em que a tormenta estava reinstalada", acrescentou o copresidente do conselho, Pedro Moreira Salles, no mesmo evento.

"O banco hoje é melhor do que ele era há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos...Esse processo de evolução continua", acrescentou.

"A gente olha (o futuro) com respeito, certamente atento aos riscos que se apresentam. De vez em quando, o risco vem de lugares absolutamente inesperados, mas você tem que estar pronto para reagir, para encontrar o caminho", acrescentou.

(Por Paula Arend Laier)

