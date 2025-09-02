Topo

Seguro rural enfrenta desafios e carece de maior proteção, diz secretário

02/09/2025 18h03

São Paulo, 2 - O seguro rural no Brasil enfrenta dificuldades estruturais, com modelos isolados e vulneráveis a cortes orçamentários, avaliou o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Guilherme Campos Júnior. Durante participação no 12º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, em São Paulo, ele destacou que o setor carece de propostas mais robustas e inteligentes para proteger os produtores.Na avaliação do secretário, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) estão "isolados" e precisam de uma reformulação que ofereça proteção efetiva ao produtor rural. Segundo ele, o setor perdeu oportunidades de avanço legislativo ao longo do ano. "O seguro está passível de corte orçamentário", disse.Campos Júnior ressaltou a importância de garantir valores mais expressivos e segurança jurídica. "Precisamos criar uma segurança do projeto para todos os setores seguros na hora de conceder e vender esse produto no mercado." Ele concluiu que, sem essas mudanças, o setor continua vulnerável, prejudicando a atividade rural como um todo.

