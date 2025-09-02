Topo

Notícias

Secretário dos EUA viaja ao México e Equador enquanto ameaça Venezuela

02/09/2025 17h27

Venezuela

Já o governo venezuelano diz estar pronto para enfrentar um possível ataque dos EUA. Em coletiva de imprensa à mídia internacional nessa segunda-feira (1º), o presidente Nicolás Maduro afirmou que os EUA mobilizaram oito embarcações de guerra e um submarino nuclear, com 1,2 mil mísseis, apontados contra o país sul-americano.

"É uma ameaça extravagante, injustificável, imoral e absolutamente criminosa e sangrenta", disse Maduro, acrescentando que declarará o país uma "república em armas" caso seja atacada pelos EUA.

O presidente venezuelano argumenta que essa é a maior ameaça ao país dos últimos 100 anos e que o secretário Marco Rubio quer arrastar o governo Donald Trump para uma guerra na América Latina e no Caribe.

"Querem arrastá-lo para um banho de sangue, para que seu sobrenome, Trump, fique manchado de sangue para sempre. Com um massacre contra o povo da Venezuela, com uma guerra terrível contra a América do Sul e o Caribe, porque isso seria uma guerra generalizada em todo o continente", alertou o chefe do Palácio Miraflores, em Caracas.

Governo dos EUA elevou para US$ 50 milhões recompensa por informações que levem à prisão de Maduro - Foto: Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil

No início de agosto, Washington dobrou, para US$ 50 milhões, a recompensa por informações que levem à captura de Maduro, acusando as autoridades venezuelanas de liderarem um cartel de drogas.

Para Maduro, o combate às drogas é apenas um pretexto para mudar o sistema político do país, como Trump tentou fazer no primeiro mandato ao apoiar a autoproclamação do então deputado Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, em 2019.

"As drogas produzidas na América do Sul são originárias da Colômbia, Equador e Peru, e saem principalmente pela costa do Pacífico. Apesar disso, Washington não enviou nenhuma frota para essas águas, revelando um claro padrão duplo", ponderou o presidente venezuelano.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, voltou a criticar qualquer ação militar contra o país vizinho, argumentando que isso arrastaria também a Colômbia para o conflito.

"Na grande pátria de Bolívar não pode haver nada além de soberania nacional; nem no Panamá, nem no Equador, nem na Colômbia, nem na Venezuela deve haver subserviência servil aos estrangeiros. A região deve coordenar sua política antidrogas com os estrangeiros em igualdade de condições", afirmou em uma rede social.

Equador

Após visitar o México, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, segue para o Equador, onde deve se reunir com o presidente Daniel Noboa (à direita no foto) na quinta-feira (4). Noboa lidera um governo que tem se mostrado alinhado com a política da Casa Branca para a América Latina.
Ele planeja realizar, em dezembro, uma consulta popular para eliminar a proibição de instalar bases militares estrangeiras dentro do território equatoriano.

Devido ao desmantelamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farcs) desde 2016, o tráfico de drogas tem migrado para o Equador, que viu a violência ligada ao narcotráfico explodir nos últimos anos, levando a taxa de homicídios a saltar de 7,8 por 100 mil habitantes, em 2020, para 45,7, em 2023.

Nesse contexto, Noboa tem aumentado a militarização da segurança pública e declarou o país em "conflito armado interno". Nessa segunda-feira, o governo mudou toda a cúpula militar do país sob a justificativa de fortalecer as Forças Armadas "nesta nova fase da guerra que livra o Equador do crime organizado".

Bananas e cocaína

Sobre a visita do secretário Rubio ao Equador, Maduro questionou por que os EUA escolheram o Equador como parceiro no combate ao narcotráfico na região, uma vez que os relatórios sobre drogas da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Europeia (UE) apontam o país como uma das principais rotas mundiais da cocaína.

O presidente da Venezuela associou Daniel Noboa ao tráfico de drogas, uma vez que o pai do presidente equatoriano, o empresário Álvaro Noboa, é dono da maior empresa de exportação de bananas do país.

Apreensões de cocaína em carregamento de bananas do Equador têm sido comuns. A polícia do Equador, inclusive, estimou que cerca de 70% da cocaína contrabandeada é introduzida em carregamentos de banana, segundo informou a Reuters.

"As empresas de Daniel Noboa, que é uma família exportadora de bananas, foram encontradas traficando drogas para a Europa. Metem cocaína nas bananas. Ah, isso não é dito. Por que se calam? Para que sejam governadores subordinados, títeres dos interesses do império estadunidense", acusou Maduro à imprensa nessa segunda, em Miraflores.

Por sua vez, Noboa adotou um programa de governo inspirado em El Salvador de "mão dura" contra o crime e o narcotráfico, tendo sido reeleito em abril deste ano para um mandato de quatro anos à frente do país sul-americano.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Dupla Venus Williams-Leylah Fernandez é eliminada nas quartas de final do US Open

República Dominicana declara como terrorista o suposto cartel de Maduro

Senado aprova projeto que mira empresas de fachada com dívidas milionárias

Lindbergh: cresce um movimento de pautar anistia após julgamento

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 21 milhões; veja números e time

Aposta de MG acerta Quina e ganha R$ 10,4 milhões; veja números sorteados

Rússia espera que negociações com Ucrânia continuem, vinculadas a mudanças territoriais, diz Lavrov

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 33 milhões; confira dezenas sorteadas

Trump afirma que 11 narcotraficantes morreram em ataque contra barco saído da Venezuela

Juiz dos EUA rejeita divisão do Google em caso antimonopólio

Brasil fecha acordo com Japão para exportar produtos de gordura animal