Se o golpe não ocorreu, por que Jair Bolsonaro está sendo julgado?

A Primeira Turma do STF julga hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do núcleo crucial da trama golpista. Ele pode ser condenado a uma pena máxima de 46 anos.

Por que julgamento ocorre se não houve golpe

O Código Penal, em casos de crimes contra o Estado Democrático de Direito, prevê punição mesmo quando os atos não se concretizam. O grupo responde por cinco crimes —dois deles foram introduzidos no Código Penal por lei sancionada pelo próprio Bolsonaro.

Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado foram criados pela Lei 14.197/2021. Sancionada pelo ex-presidente, ela trouxe novos mecanismos punitivos para proteger o Estado Democrático, ampliando o rigor penal para atos que atentem contra a democracia e foi usada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) para denunciá-lo.

Os cinco crimes pelos quais Bolsonaro responde são:

Organização criminosa armada (até 20 anos): acusação de que Bolsonaro liderava um grupo estruturado e com divisão de tarefas para atacar as instituições.

acusação de que Bolsonaro liderava um grupo estruturado e com divisão de tarefas para atacar as instituições. Tentativa de golpe de Estado (até 12 anos): a denúncia afirma que o objetivo era impedir, pela força, a posse do presidente eleito e a livre atuação dos Poderes.

a denúncia afirma que o objetivo era impedir, pela força, a posse do presidente eleito e a livre atuação dos Poderes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito (até 8 anos): tentativa de suprimir a ordem constitucional e o funcionamento das instituições.

tentativa de suprimir a ordem constitucional e o funcionamento das instituições. Dano qualificado (até 3 anos): relacionado a danos a prédios públicos.

relacionado a danos a prédios públicos. Deterioração de patrimônio tombado (até 3 anos): danos a bens de valor histórico e cultural.

Somados, os crimes podem chegar a 46 anos de prisão. Juristas apontam que a pena possível é a mais grave já enfrentada por um ex-presidente no Brasil. Bolsonaro e os demais réus sempre negaram qualquer ação golpista.

Como é o rito do julgamento

A Primeira Turma do STF é formada por cinco ministros, e três votos bastam para a condenação. A sessão teve início com o relatório do ministro Alexandre de Moraes, seguido pelas manifestações da PGR e das defesas. A expectativa é que a votação dos demais ministros ocorra em até três sessões. Um pedido de vista pode adiar a decisão.

Dos 46 anos de prisão, Bolsonaro poderia cumprir até 40 —tempo máximo de cumprimento de pena no Brasil. Este período aumentou de 30 para 40 anos com a aprovação do pacote anticrime, apresentado pelo então ministro da Justiça, Sergio Moro, durante o governo do próprio Bolsonaro.

Caberá ao STF fazer a dosimetria da pena. Caso haja condenação, os ministros também podem considerar que Bolsonaro não cometeu algum dos cinco crimes da denúncia e, por isso, diminuir a pena.

Bolsonaro deve ir para prisão domiciliar caso seja condenado pelo STF. Nos bastidores de Brasília, a possibilidade de cumprir pena em casa é dada como certa. Ele tem 70 anos e problemas de saúde decorrentes da facada que levou no atentado durante a campanha eleitoral de 2018.

O Código Penal prevê início em regime fechado para penas acima de 8 anos. No entanto, o Supremo já autorizou, em outros casos, o cumprimento em casa, especialmente quando há justificativas médicas ou idade avançada.