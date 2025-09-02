Saudita Salic converte posição na BRF em derivativos

SÃO PAULO (Reuters) - A BRF, que está em processo de fusão com a Marfrig, divulgou nesta terça-feira comunicado da Salic citando que a empresa de investimentos do governo saudita vendeu sua posição em ações na companhia dona das marcas Sadia e Perdigão, mas comprou derivativos que representam a mesma fatia alienada.

A Salic afirmou no comunicado à BRF que a transação "aumenta a flexibilidade do portfólio e o gerenciamento de riscos, simplifica a execução e liquidação internacional e garante a neutralidade da governança durante e após o processo de fusão".

"A abordagem da Salic reflete uma mudança na estrutura de seu investimento, e não em sua estratégia", acrescentou a empresa na notificação.

A transação envolveu a venda de 185.556.900 ações da BRF, equivalente à totalidade de sua participação de 11,03% no capital da empresa.

Há cerca de duas semanas, a maioria dos conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) votou pela aprovação da união da Marfrig com a BRF, ponderando que pode ser necessário uma nova análise do negócio considerando o eventual poder político da Salic na companhia combinada diante da participação da empresa saudita na rival da Marfrig, Minerva.

(Por Alberto Alerigi Jr.)