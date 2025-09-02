Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio

Hospital Federal da Lagoa

O Ministério também oficializou a integração entre o Hospital Federal da Lagoa e o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF). A Fiocruz, a quem o IFF é subordinado, vai coordenar a reestruturação e modernização das duas unidades.

"Essa primeira fase da nossa ação tem como foco aumentar a capacidade do Hospital da Lagoa em fazer cirurgias e atendimentos que estão parados, pra reduzir o tempo de espera de paciente. Inclusive, as estruturas do Fernandes Figueira vão dar muito mais qualidade àquilo que é saúde da mulher, da criança e do adolescente, até oferecendo novos serviços que ainda não tem no Rio de Janeiro", explicou o ministro.

De acordo com Padilha, adaptações estruturais para efetivar a integração serão planejadas para uma segunda etapa.