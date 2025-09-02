Saque-aniversário do FGTS 2025: saiba se você pode retirar o seu

O governo federal divulgou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para o ano de 2025. A retirada segue o mês de nascimento do trabalhador, o que permite que quem nasceu em janeiro já possa acessar os valores disponíveis.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: de 2/01/2025 a 31/03/2025

Fevereiro: de 3/02/2025 a 30/04/2025

Março: de 3/03/2025 a 30/05/2025

Abril: de 1º/04/2025 a 30/06/2025

Maio: de 2/05/2025 a 31/07/2025

Junho: de 2/06/2025 a 29/08/2025

Julho: de 1º/07/2025 a 30/09/2025

Agosto: de 1º/08/2025 a 31/10/2025

Setembro: de 1º/09/2025 a 28/11/2025

Outubro: de 1º/10/2025 a 30/12/2025

Novembro: de 3/11/2025 a 30/01/2026

Dezembro: de 1º/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona essa modalidade?

O saque-aniversário é uma alternativa ao modelo tradicional do saque-rescisão. Nele, o trabalhador pode retirar uma parte do saldo do FGTS no mês do seu aniversário. Contudo, se for demitido, não terá acesso ao valor total acumulado, apenas à multa rescisória.

No sistema tradicional (saque-rescisão), em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador pode sacar todo o montante da conta, incluindo a multa de 40% paga pelo empregador.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser realizado dentro de um prazo de até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. Durante o cadastro, é necessário indicar uma conta bancária para o crédito. Caso a solicitação seja feita no mês do aniversário, a Caixa Econômica informa que o valor será liberado em até cinco dias úteis.

Quem quiser retornar à modalidade de saque-rescisão também pode fazer o pedido pelo aplicativo, desde que não tenha antecipações contratadas. No entanto, a mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Qual o valor do saque?

O montante liberado depende de uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o total dos saldos existentes nas contas do trabalhador, somada a uma parcela adicional conforme o valor acumulado.

Até R$ 500,00: 50%, sem extra

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% + R$ 50,00

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% + R$ 150,00

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% + R$ 650,00

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% + R$ 1.150,00

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10% + R$ 1.900,00

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900,00