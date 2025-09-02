Salário mínimo de 2025 passou por reajuste de 7,5%; confira o valor atual

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser pago aos trabalhadores em fevereiro, já com o novo valor fixado em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja valendo desde janeiro, o depósito foi feito apenas no mês seguinte, já que os salários são pagos sempre após o período trabalhado. Dessa forma, a correção aparece no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo representa o menor valor mensal que um empregado pode receber de forma legal pelo serviço prestado. Além disso, serve como referência para o cálculo de benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais do governo federal.

O montante de R$ 1.518 equivale a um acréscimo de R$ 106 em relação ao valor anterior, o que corresponde a 7,5% de aumento — percentual acima da inflação registrada. Ainda assim, o resultado foi menor do que poderia ser devido à política de contenção de gastos aprovada no fim de 2024.

Alterações na fórmula de cálculo

Antes, o reajuste do piso nacional considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), mais favorável aos trabalhadores do que o IPCA, e também a variação do PIB (Produto Interno Bruto). Se essa regra tivesse sido mantida, o mínimo teria alcançado R$ 1.525.

A nova metodologia incluiu um limite extra: o teto de 2,5% para o crescimento das despesas. Assim, mesmo que a economia tenha registrado alta de 3,2%, o cálculo aplicado foi limitado ao percentual máximo estabelecido.

O valor do salário mínimo influencia diretamente aposentadorias, especialmente as pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de programas sociais. Por isso, o governo busca evitar reajustes muito elevados, que poderiam pressionar ainda mais as contas públicas em um cenário de ajustes fiscais.