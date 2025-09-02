Rússia espera que negociações com Ucrânia continuem, vinculadas a mudanças territoriais, diz Lavrov

(Reuters) - Moscou espera que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia continuem, mas "novas realidades territoriais" devem ser reconhecidas e novos sistemas de garantias de segurança devem ser formados, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em comentários publicados na quarta-feira (horário local).

De acordo com Lavrov, "para que a paz seja duradoura, as novas realidades territoriais... devem ser reconhecidas e formalizadas em termos legais internacionais", informou a agência de notícias russa Interfax.

"Um novo sistema de garantias de segurança para a Rússia e a Ucrânia deve ser formado como um elemento integral de uma arquitetura pancontinental de segurança igual e indivisível na Eurásia."

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne)