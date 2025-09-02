Topo

Rui rebate Tarcísio sobre anistia a Bolsonaro: 'Postura lamentável'

O ministro da Casa Civil, Rui Costa - Adriano Machado - 6.jan.23/Reuters
O ministro da Casa Civil, Rui Costa
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

02/09/2025 10h22

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, criticou hoje as falas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no "primeiro ato" caso se tornasse presidente da República.

O que aconteceu

Rui chamou a fala de "triste e lamentável". "A anistia não pode ser: esse é meu amigo, vou anistiar. Aquele outro não é meu amigo, não vou anistiar", declarou, em entrevista à rádio Valença FM, da Bahia. Tarcísio foi ministro da Infraestrutura de Bolsonaro e chegou ao governo de São Paulo por meio do apoio do ex-presidente.

Na mesma linha do presidente Lula (PT), o ministro provocou que Tarcísio "já considera que o ex-presidente cometeu crimes" por defender a anistia. "O povo que convive todo dia com crime, com traficante, assassinato, roubo, não concorda que quem cometeu crime seja anistiado", ponderou.

O julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado começou hoje no STF (Supremo Tribunal Federal). No relatório, o ministro Alexandre de Moraes citou 'coação' e tentativa de submeter STF aos Estados Unidos, sem nomear a família Bolsonaro.

O petista disse que "não é possível que isso tudo fique impune". "A impunidade é a irmã gêmea da criminalidade, e isso serve para qualquer crime. Toda vez que você aumenta a impunidade, estimula que as pessoas cometam crimes à medida que as pessoas achem que não vão pagar pelos seus crimes."

Rui criticou ainda uma suposta descrença de Tarcísio na Justiça. "Esse tipo de comportamento é um absoluto retrocesso em qualquer ambiente democrático e legal. Se não há lei, não há Justiça, vale tudo", afirmou.

Com Bolsonaro inelegível, Tarcísio é cotado como o principal nome à direita para disputar o Planalto em 2026. O caminho natural do governador seria a disputa pela reeleição no estado paulista, no entanto, durante a convenção de 20 anos do Republicanos, o presidente da sigla admitiu a possibilidade de lançá-lo à disputa presidencial —e Lula tem ciência disso.

O Republicanos espera que Bolsonaro indique Tarcísio. O governador e o presidente da sigla, deputado Marcos Pereira (SP), tiveram um encontro ontem para tratar de anistia e o governador entrou no jogo para negociar a pauta na Câmara.

