Kotscho: Moraes e Gonet deixam claro desfecho de julgamento de Bolsonaro

As falas firmes de Alexandre de Moraes e de Paulo Gonet deixam claro o desfecho do julgamento de Jair Bolsonaro, analisou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News- 2ª edição de hoje. Para ele, o momento é histórico e reforça o papel pedagógico das punições para evitar futuras tentativas de um golpe de estado no país.

Kotscho destacou que o julgamento no STF marca a resposta das instituições à tradição golpista brasileira. Moraes ressaltou a necessidade de punições exemplares, enquanto Gonet destacou a robustez das provas. O debate central agora é sobre o tamanho das penas.

Teve de tudo hoje. Não houve nenhum fato novo, importante. Nada que possa mudar o rumo do processo. De uma forma geral, os advogados de defesa não levam o fato do que aconteceu, a preparação do golpe e tal. Eles simplesmente dizem que o cliente deles, coitado, não participou de nada diretamente e que não houve uma prova contra ele.

Mas uma estratégia que me parece bem clara é que eles estão querendo reduzir o tamanho das penas. Eles sabem que dificilmente seus clientes deixarão de ser condenados. O que se discutirá daqui para frente e que pode, eventualmente, dividir a Primeira Turma é o tamanho das penas.

Eu gostei muito [das falas de Moraes e Gonet]. Foram firmes e repetiram tudo o que a gente já sabia, mas de uma forma ordenada. Ninguém que tenha ouvido Moraes e Gonet hoje pode ter dúvidas sobre o desfecho desse julgamento. Não é só a delação do Mauro Cid; as provas apresentadas são baseadas em investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e, principalmente, em evidências deixadas pelos próprios réus. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho destacou o papel histórico do STF ao julgar generais e o ex-presidente, citando que punições pesadas têm caráter pedagógico para evitar novos atentados.

Moraes foi muito feliz ao situar historicamente o que está acontecendo hoje. O Brasil teve 13 tentativas de golpe antes desse último aí agora do Bolsonaro. Poucas deram certo. O fato é que sempre eles conseguiram anistia, principalmente dos militares. E o que aconteceu? Davam anistia, como aconteceu em 79, anistia da turma da ditadura militar do golpe de 64.

E muitos deles, que eram jovens na época, apareceram agora de novo tentando dar um novo golpe junto com o Bolsonaro. O simples fato de haver quatro oficiais generais, um almirante, no banco dos réus, mostra que o país mudou.

É a concretização da Constituição cidadã de 1988. Por quê? Porque se você não pune, como falou muito bem Moraes, eles vão tentar de novo. Se hoje eles forem punidos e condenados a um bom tempo de cadeia, desestimula os outros que ainda permanecem no Exército Brasileiro e nas Forças Armadas, que têm uma tradição golpista secular.

Uma punição bem pesada agora em cima desses que tentaram novo golpe pode ser pedagógica para que isso nunca mais se repita no nosso país. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: