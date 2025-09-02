Topo

Notícias

Pele lisa e sem pelos por mais tempo: testamos depilador elétrico Philips

Pele lisinha depois de usar depilador elétrico da Philips - Juliana Almirante
Pele lisinha depois de usar depilador elétrico da Philips Imagem: Juliana Almirante
do UOL

Juliana Almirante

Colaboração ao Guia de Compras UOL

02/09/2025 05h30

Eu estava em busca de um método de depilação que fosse mais duradouro do que a lâmina. Por isso, me interessei por testar o depilador elétrico Satinelle BRE229/00, da Philips. Após utilizá-lo para remover pelos das pernas e axilas, considero que seja uma opção com bom custo-benefício e que conseguiu deixar a pele lisa por mais tempo.

Compartilho a seguir minhas impressões sobre o produto, incluindo o que gostei, os pontos de atenção e quem pode gostar dele.

Depilador da Philips deve ser posicionado em ângulo de 90 graus na pele para remover os pelos - Juliana Almirante - Juliana Almirante
Depilador da Philips deve ser posicionado em ângulo de 90 graus na pele para remover os pelos
Imagem: Juliana Almirante

O que gostei

Dor suportável. O produto não é indolor, mas dá para tolerar o incômodo que senti durante o uso. Para mim, foi parecido ao de usar pinça. Além do mais, a dor pareceu ficar mais suave com o decorrer do tempo de utilização.

Uso simples. O depilador tem apenas 149 gramas e não pesa na mão. O manual também dá instruções descomplicadas para o uso. É preciso posicioná-lo a 90 graus em relação ao corpo para a depilação. Depois, é só movê-lo na direção contrária ao crescimento dos fios. O carregamento é feito com um cabo que tem encaixe magnético e já vem com fonte de energia para conectar na tomada.

Remoção rápida. Em cerca de dez minutos, consegui remover os fios das pernas. Nas axilas, foi ainda mais rápido.

Limpeza fácil. O produto vem com escova para remover os fios que podem ficar presos no aparelho. A cabeça depiladora também pode ser removida para ser lavada.

Depilador Philips acompanha escovinha para limpeza - Juliana Almirante - Juliana Almirante
Depilador Philips acompanha escovinha para limpeza
Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Tamanho dos pelos para remoção. É necessário que o tamanho do pelo esteja entre 3 e 4 milímetros para remover de maneira mais eficiente. Caso esteja maior do que isso, é preciso que seja aparado antes da remoção com esse depilador elétrico.

Ruído. O barulho do aparelho quando está em funcionamento é bem alto. Esse é um dos pontos que a fabricante certamente poderia melhorar.

Funcionamento com fios. Embora o cabo seja extenso e tenha sido suficiente para o meu uso, um modelo sem fios oferece mais liberdade de movimentos. Quem pode pagar um pouco mais pode se interessar em adquirir um modelo com esse recurso.

O que mudou para mim?

Ao remover os pelos pela raiz, o efeito de pele lisinha dura por mais tempo. Os pelos da axila demoraram cinco dias para crescerem depois de usar o Satinelle, por exemplo. Porém, esse período pode variar para cada pessoa. O fabricante promete até quatro semanas com a pele sem pelos.

Depilador Philips deve ser posicionado no sentido contrário dos fios para remoção - Juliana Almirante - Juliana Almirante
Depilador Philips deve ser posicionado no sentido contrário dos fios para remoção
Imagem: Juliana Almirante

Quem pode gostar desse produto?

Esse modelo pode agradar quem está em busca de um depilador elétrico com bom custo-benefício, para a remoção dos pelos de maneira rápida e eficiente. O aparelho também permite que você se depile em casa, então, pode agradar o consumidor que prefere não se deslocar para um espaço que ofereça esse serviço.

Além disso, já que esse depilador remove pelos da raiz, é uma opção que reduz a frequência da depilação. Dessa maneira, pode beneficiar quem deseja ganhar tempo na rotina, eliminando a necessidade de reservar mais espaço na agenda para se ver livre de pelos.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol

? Testamos o modelador de cachos da Philco e, nos nossos testes, conseguimos manter os cachos por três horas sem usar spray fixador e por oito horas com spray. E ai, curtiu? Link na bio.

? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

O destino de Bolsonaro nas mãos do STF

Professor fez alunos terem relação para fotografá-los, diz promotor

Karara: idioma brasileiro ameaçado de extinção só tem duas falantes vivas

Cientista diz que busca pelo Titanic escondia missão secreta da Guerra Fria

Amigo de jovem morto na Grécia fala pela 1ª vez: 'Usamos coisas ilícitas'

Maior do mundo? Montanha na China tem jazida de ouro avaliada em R$ 451 bi

Veja quais as principais acusações contra os 8 réus da trama golpista

Quando vai ser o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja data e ordem dos réus

Chance de La Niña na primavera já supera 50%; veja como regiões podem ser afetadas

Denúncias contra Ciro Nogueira foram rejeitadas pelo STF ao menos 5 vezes

Julgamento de Bolsonaro e aliados pode ser marco inédito na 'punição de conspirações contra a democracia'