Pele lisa e sem pelos por mais tempo: testamos depilador elétrico Philips

Eu estava em busca de um método de depilação que fosse mais duradouro do que a lâmina. Por isso, me interessei por testar o depilador elétrico Satinelle BRE229/00, da Philips. Após utilizá-lo para remover pelos das pernas e axilas, considero que seja uma opção com bom custo-benefício e que conseguiu deixar a pele lisa por mais tempo.

Compartilho a seguir minhas impressões sobre o produto, incluindo o que gostei, os pontos de atenção e quem pode gostar dele.

Depilador da Philips deve ser posicionado em ângulo de 90 graus na pele para remover os pelos Imagem: Juliana Almirante

O que gostei

Dor suportável. O produto não é indolor, mas dá para tolerar o incômodo que senti durante o uso. Para mim, foi parecido ao de usar pinça. Além do mais, a dor pareceu ficar mais suave com o decorrer do tempo de utilização.

Uso simples. O depilador tem apenas 149 gramas e não pesa na mão. O manual também dá instruções descomplicadas para o uso. É preciso posicioná-lo a 90 graus em relação ao corpo para a depilação. Depois, é só movê-lo na direção contrária ao crescimento dos fios. O carregamento é feito com um cabo que tem encaixe magnético e já vem com fonte de energia para conectar na tomada.

Remoção rápida. Em cerca de dez minutos, consegui remover os fios das pernas. Nas axilas, foi ainda mais rápido.

Limpeza fácil. O produto vem com escova para remover os fios que podem ficar presos no aparelho. A cabeça depiladora também pode ser removida para ser lavada.

Depilador Philips acompanha escovinha para limpeza Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Tamanho dos pelos para remoção. É necessário que o tamanho do pelo esteja entre 3 e 4 milímetros para remover de maneira mais eficiente. Caso esteja maior do que isso, é preciso que seja aparado antes da remoção com esse depilador elétrico.

Ruído. O barulho do aparelho quando está em funcionamento é bem alto. Esse é um dos pontos que a fabricante certamente poderia melhorar.

Funcionamento com fios. Embora o cabo seja extenso e tenha sido suficiente para o meu uso, um modelo sem fios oferece mais liberdade de movimentos. Quem pode pagar um pouco mais pode se interessar em adquirir um modelo com esse recurso.

O que mudou para mim?

Ao remover os pelos pela raiz, o efeito de pele lisinha dura por mais tempo. Os pelos da axila demoraram cinco dias para crescerem depois de usar o Satinelle, por exemplo. Porém, esse período pode variar para cada pessoa. O fabricante promete até quatro semanas com a pele sem pelos.

Depilador Philips deve ser posicionado no sentido contrário dos fios para remoção Imagem: Juliana Almirante

Quem pode gostar desse produto?

Esse modelo pode agradar quem está em busca de um depilador elétrico com bom custo-benefício, para a remoção dos pelos de maneira rápida e eficiente. O aparelho também permite que você se depile em casa, então, pode agradar o consumidor que prefere não se deslocar para um espaço que ofereça esse serviço.

Além disso, já que esse depilador remove pelos da raiz, é uma opção que reduz a frequência da depilação. Dessa maneira, pode beneficiar quem deseja ganhar tempo na rotina, eliminando a necessidade de reservar mais espaço na agenda para se ver livre de pelos.

