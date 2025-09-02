Topo

Notícias

República Dominicana declara como terrorista o suposto cartel de Maduro

02/09/2025 20h41

República Dominicana declarou nesta terça-feira (2) como "organização terrorista" o cartel de los Soles, a suposta organização de narcotráfico que, segundo os Estados Unidos, é liderada pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Especialistas questionaram a existência de uma narcogrupo clássico e concordam que se trata de um sistema de corrupção que se beneficia do crime organizado.

O governo do presidente Luis Abinader designou como "organização terrorista o grupo armado Cartel de los Soles, pelo que instruiu os organismos de inteligência e segurança do Estado a adotar as medidas apropriadas para prevenir incursões do grupo (...) no território nacional", indicou um comunicado do governo.

Argentina, Equador e Paraguai também declararam como terrorista o Cartel de los Soles.

A declaração não menciona a Venezuela ou Maduro, embora siga a linha dos Estados Unidos, que anunciou sanções contra este suposto cartel e aumentou a recompensa pela captura do presidente venezuelano para 50 milhões de dólares (273 milhões de reais).

"A Constituição dominicana estabelece como objetivo de alta prioridade o combate às atividades criminosas transnacionais que coloquem em perigo os interesses do país, bem como a paz, estabilidade e segurança nacional e regional", acrescentou a declaração oficial.

Os Estados Unidos anunciaram uma mobilização de navios de guerra e pelo menos 4 mil fuzileiros navais para operações contra o narcotráfico no Caribe.

O presidente Donald Trump anunciou mais cedo a morte de 11 "narcotraficantes" em um ataque no Caribe contra uma embarcação que supostamente transportava drogas.

olb-jt/mr/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Ministro contraria PP e diz continuar trabalhando 'normalmente' no governo

Dupla Venus Williams-Leylah Fernandez é eliminada nas quartas de final do US Open

República Dominicana declara como terrorista o suposto cartel de Maduro

Senado aprova projeto que mira empresas de fachada com dívidas milionárias

Lindbergh: cresce um movimento de pautar anistia após julgamento

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 21 milhões; veja números e time

Aposta de MG acerta Quina e ganha R$ 10,4 milhões; veja números sorteados

Rússia espera que negociações com Ucrânia continuem, vinculadas a mudanças territoriais, diz Lavrov

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 33 milhões; confira dezenas sorteadas

Trump afirma que 11 narcotraficantes morreram em ataque contra barco saído da Venezuela

Juiz dos EUA rejeita divisão do Google em caso antimonopólio