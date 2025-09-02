Topo

Receita líquida da Lupatech cai 60% no 2º tri, a R$13,6 mi

02/09/2025 08h21

(Reuters) - A Lupatech, fabricante de equipamentos para a indústria de petróleo e gás, obteve uma receita líquida no segundo trimestre de R$13,6 milhões, um recuo de 60% em relação ao mesmo período no ano anterior, conforme relatório de resultados divulgado na noite de segunda-feira.

O recuo da receita líquida deve-se ao adiamento da aquisição de insumos em razão do cenário macroeconômico desafiador, disse a empresa.

A Lupatech registrou no segundo trimestre um resultado operacional negativo medido pelo Ebitda ajustado de R$5,4 milhões e um prejuízo líquido de R$12,6 milhões.

Em 30 de junho de 2025, a carteira de pedidos e contratos com obrigação de compra da companhia no Brasil somou R$51,5 milhões e um saldo em contratos de fornecimento, sem obrigação de compra de R$23 milhões.

(Por João Manuel Maurício, em Gdansk)

