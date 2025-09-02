Topo

Notícias

Receita informa que concluiu antecipadamente pagamento de restituições do IRPF 2025

Brasília

02/09/2025 11h37

A Receita Federal informou nesta terça-feira, 2, que concluiu antecipadamente o pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. Foram pagos R$ 36,690 bilhões, referentes a 22,679 milhões de declarações entregues dentro do prazo e sem inconsistências.

Originalmente, a previsão era de que a liberação de valores ocorresse em cinco lotes, de maio a setembro.

Segundo o órgão, no entanto, a eficiência no processamento de declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem os valores até o lote de agosto.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Como está o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja o que aconteceu até aqui

Imea prevê safra de 51,72 milhões de t de milho em MT em 2025/26

Vencedora de concurso de beleza no RS some em SP ao voltar da Nova Zelândia

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 36,7%, afirma Sabesp

Chloe Malle sucede Anna Wintour à frente da Vogue nos EUA

Polícia da Indonésia dispara gás lacrimogêneo e balas de borracha contra protesto de estudantes

Oposição faz audiência-desagravo a Bolsonaro com ex-assessor de Moraes

Gonet diz que reunião de Bolsonaro com comandantes militares colocou em curso tentativa de golpe

Economia desacelera no 2T no Brasil, com crescimento de 0,4%

Israel mobiliza 40 mil reservistas para nova ofensiva em Gaza

Grupo que tentou golpe buscava a todo momento a instabilidade social, diz Gonet