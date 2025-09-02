Topo

Notícias

Quase 2.000 soldados norte-coreanos morreram lutando pela Rússia, segundo inteligência sul-coreana

02/09/2025 02h00

A agência de inteligência da Coreia do Sul calcula que quase 2.000 soldados norte-coreanos morreram lutando pela Rússia em sua ofensiva na Ucrânia, informou um parlamentar sul-coreano.

Segundo o Serviço Nacional de Inteligência (SNI), em abril "o número de mortos na guerra era de pelo menos 600, mas com base em novas avaliações agora calculamos o número em quase 2.000", declarou o deputado Lee Seong-kweun após receber um relatório do órgão.

As agências de inteligência sul-coreanas e ocidentais afirmam que a Coreia do Norte enviou mais de 10.000 soldados à Rússia em 2024, principalmente para a região de Kursk, além de artilharia, mísseis e sistemas de foguetes de longo alcance.

Lee disse que o SNI acredita que Pyongyang planeja enviar outros 6.000 militares e engenheiros de combate à Rússia e que quase mil já chegaram ao país.

No início deste ano, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que a Coreia do Norte enviaria especialistas em construção e equipes de remoção de minas para a região de Kursk.

A Coreia do Norte confirmou que enviou tropas para apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia em abril e admitiu que soldados morreram em combate. 

Desde então, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se reuniu com as famílias dos militares mortos e expressou condolências por sua "dor insuportável".

Rússia e Coreia do Norte assinaram um acordo militar no ano passado, que inclui uma cláusula de defesa mútua, durante uma visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte.

kjk/mas/arm/pc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Em Pequim, Vladimir Putin e Xi Jinping reafirmam união diante das pressões ocidentais

Deslizamento de terra mata ao menos mil no Sudão, diz grupo rebelde

Afeganistão procura sobreviventes após terremoto que deixou mais de 900 mortos

Onde assistir ao julgamento de Bolsonaro hoje? Saiba como ver STF ao vivo

Putin diz a Xi que relações Rússia-China estão em nível 'sem precedentes'

Manchester City oficializa saída de Ederson e contratação de Donnarumma

[Coluna] Efeito Felca prova necessidade de regulamentar redes

Deslizamento de terra mata mais de 1.000 em Darfur, no Sudão

O destino de Bolsonaro nas mãos do STF

Professor fez alunos terem relação para fotografá-los, diz promotor

Karara: idioma brasileiro ameaçado de extinção só tem duas falantes vivas