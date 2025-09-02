Topo

Notícias

Quando vai ser o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja data e ordem dos réus

do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/09/2025 05h30

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal) será iniciado nesta terça-feira (2), às 9h. As sessões serão transmitidas ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

Quando será o julgamento de Bolsonaro?

As sessões vão acontecer ao longo de duas semanas. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

  • 2/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 3/9 (quarta), às 9h
  • 9/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 10/9 (quarta), às 9h
  • 12/9 (sexta), às 9h e às 14h

O julgamento será transmitido na íntegra pelo UOL. As audiências podem ser acompanhadas ao vivo, das 9h às 19h, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar).

Como será o julgamento?

As audiências seguirão as seguintes etapas:

  1. Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo.
  2. Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes.
  3. Manifestação das defesas: Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos; a manifestação das defesas será feita na seguinte ordem: Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.
  4. Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.
  5. Voto dos demais ministros: A ordem é de antiguidade na Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o último a votar é o presidente, Cristiano Zanin.

Os réus do 'núcleo crucial'

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;
  3. Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;
  5. Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  6. Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo;
  7. Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;
  8. Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Julgamento de Bolsonaro no STF -- 1º dia

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Professor fez alunos terem relação para fotografá-los, diz promotor

Karara: idioma brasileiro ameaçado de extinção só tem duas falantes vivas

Cientista diz que busca pelo Titanic escondia missão secreta da Guerra Fria

Amigo de jovem morto na Grécia fala pela 1ª vez: 'Usamos coisas ilícitas'

Maior do mundo? Montanha na China tem jazida de ouro avaliada em R$ 451 bi

Veja quais as principais acusações contra os 8 réus da trama golpista

Quando vai ser o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja data e ordem dos réus

Chance de La Niña na primavera já supera 50%; veja como regiões podem ser afetadas

Denúncias contra Ciro Nogueira foram rejeitadas pelo STF ao menos 5 vezes

Julgamento de Bolsonaro e aliados pode ser marco inédito na 'punição de conspirações contra a democracia'

Que horas começa o julgamento de Bolsonaro? Veja horários do STF hoje