Professora que agrediu aluno de 4 anos com livros no RS é indiciada

A Polícia Civil indiciou por maus-tratos a professora de uma escola particular que agrediu um aluno de 4 anos com uma pilha de livros em Caxias do Sul (RS).

O que aconteceu

Leonice Batista dos Santos, 49, está presa desde 22 de agosto. Ela está detida preventivamente em Palmeira das Missões, no interior do Rio Grande do Sul.

Além da agressão registrada em vídeo, Leonice também foi indiciada por maus-tratos contra outras três crianças Segundo a delegada do caso, Thalita Giacomiti Andriche, em relação ao caso flagrado, a professora foi indiciada "pela prática do crime de maus-tratos qualificado pela lesão corporal grave". Em relação às agressões cometidas contra as outras crianças, ela foi indiciada por "maus-tratos na forma simples". O inquérito foi conduzido e concluído pela DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).

A defesa da professora informou que irá aguardar o posicionamento do Ministério Público sobre o encerramento do inquérito policial. De acordo com o advogado, caso haja denúncia, será então possível apresentar a tese da defesa. Antes da manifestação do MP, a defesa afirma que não tem como se posicionar sobre o caso.

Relembre o caso

Câmeras de segurança registraram o momento da agressão. Em imagens que circulam nas redes sociais, a professora aparece irritada falando com os alunos. Na sequência, bate com uma pilha de livros contra a cabeça de um deles, que chora e é levado para fora da sala de aula. O episódio aconteceu em 18 de agosto, na escola Xodó da Vovó, e é investigado pela DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) de Caxias do Sul.

Dois boletins de ocorrência foram registrados contra Leonice. Segundo a delegada responsável pelo caso, Thalita Andrich, da DPCA, os BOs foram abertos no mesmo dia da agressão pela família do aluno agredido e pela própria escola. Depois, um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar a conduta da professora.

Criança machucou a boca e passou por exame pericial de lesão corporal. De acordo com Andrich, o aluno também recebeu atendimento médico no CRAI (Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil) e foi levado pela família a um dentista particular para avaliação odontológica devido a um "afrouxamento" dos dentes e a lesões sofridas com a agressão.

Desde o início das investigações, ao menos outras duas famílias registraram ocorrências contra a mesma professora por maus-tratos. Segundo a delegada, que não entrou em detalhes sobre as denúncias, os relatos também serão apurados no decorrer das investigações.

UOL tenta contato com a escola. O espaço está aberto para manifestação.