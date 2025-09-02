Professor fez alunos terem relação para fotografá-los, diz promotor

Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo

O segundo episódio do podcast "O Professor e os Meninos" mostra como Carlos Veiga Filho, 62, usou um programa de viagens escolares para praticar abusos em um dos colégios mais tradicionais de São Paulo, o Rio Branco.

Promotor do caso, Gustavo Pozzebon dá detalhes sobre a investigação e afirma que há diferentes tipos de relatos de ex-estudantes. "Alguns relataram até relação sexual entre dois meninos enquanto ele fotografava", afirma Pozzebon em entrevista ao podcast.

O primeiro episódio está disponível no YouTube de UOL Prime. Assinante UOL pode escutar todos os episódios em uol.com.br/podcastprofessor ou no Spotify:

Professor de história e teatro, Veiga também coordenava o programa de monitoria do colégio, visto como um dos principais projetos pedagógicos da instituição —que foi fundada em 1946, já formou alunos famosos e tem mensalidades de até R$ 6.000.

O Rio Branco, por meio da Fundação de Rotarianos de São Paulo, afirma não ter registro de denúncias e lamentar "profundamente os fatos narrados por ex-alunos" ao podcast. A manifestação foi feita por meio de carta enviada ao UOL após o lançamento da série. Antes, a escola já havia afirmado que não agiu porque, à época, não tinha "conhecimento sobre os fatos".

Advogado de Veiga, Jhonatan Wilke afirma que não comenta casos antigos, apenas as três denúncias envolvendo alunos da cidade de Serra Negra, feitas em 2023, que levaram à prisão do professor no ano passado. Disse não ter sido provado que houve intenção de "satisfação de lascívia" por parte de Veiga.

Em depoimento à Justiça, o professor afirma que era próximo dos alunos, que praticava "benzimentos" com cunho espiritual, mas sem conotação sexual.

Na semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Veiga Filho a 51 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por abuso sexual contra três alunos dele em Serra Negra. Ele já havia sido condenado em primeira instância a 40 anos de prisão, em fevereiro deste ano.

Como funcionava a monitoria

Como parte do programa, alunos mais velhos ficavam responsáveis por cuidar dos estudantes mais novos em viagens escolares e excursões extracurriculares.

Era Veiga quem selecionava alunos para o cargo de monitor sênior. Para chegarem ao posto, os estudantes passavam por um ritual nos moldes de uma "sociedade secreta", como detalham as vítimas.

Só meninos passavam pelo "batismo".

No meio da noite, os escolhidos se encontravam com Veiga, ficavam nus e pintavam seus corpos e os dos colegas com tinta. O professor os fotografava e, depois, dava o filme para algum garoto levar para revelar.

A série também mostra relatos de que os abusos aconteciam dentro do colégio.

Uma ex-aluna que pediu para não ser identificada contou que, às vezes, comentava-se que determinado estudante tinha passado o recreio "sentado no colo do Veiga", no meio do colégio, com todo mundo vendo.

Foto postada pelo professor Carlos Veiga Filho em uma conta no Instagram, em que aparece com alunos em uma jacuzzi Imagem: Reprodução/Instagram

Reino da fantasia

O episódio também discute as ferramentas usadas por Veiga para envolver os alunos, principalmente ao criar histórias sobre um reino de fantasia, em que alunos próximos seriam seus fiéis escudeiros.

No programa de monitoria, alunos chegavam a ganhar um RG fictício, como se fossem cidadãos de Zandripur, um reino de ficção que aparecia nas histórias contadas pelo professor aos jovens.

O professor chegou a escrever uma trilogia chamada "As Crônicas de Zandripur", um romance de fantasia. Os protagonistas são Navarre De La Vega e Gayuss, um vilão gay que molesta meninos.

Como denunciar

Se você é ou conhece alguma vítima de abuso, pode procurar uma delegacia especializada ou ligar para o Disque 100 ou Disque 180. São serviços telefônicos que funcionam diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico —fixo ou móvel. Basta discar 100 ou 180.