Primeira Turma do STF começa a julgar Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na manhã desta terça-feira sessão para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado após a derrota eleitoral de Bolsonaro na eleição presidencial de 2022.

Além de Bolsonaro, também são réus seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que fez acordo de delação premiada com o Ministério Público, além de Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022.

A sessão começa com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes sobre o caso, seguido por sustentação oral por até duas horas do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e pelas sustentações orais das defesas dos réus por uma hora cada.

A expectativa dos advogados de Bolsonaro é de se manifestar na manhã de quarta-feira. Após as falas das defesas, Moraes será o primeiro a votar, seguido, pela ordem, pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da turma e último a votar. A expectativa, segundo fontes que acompanham o processo, é que o voto de Moraes fique para a próxima semana.