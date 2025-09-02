Presidente da Finlândia vê progresso em planos de segurança da Ucrânia apoiados pelos EUA

HELSINQUE (Reuters) - O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, disse nesta terça-feira que estão sendo feitos progressos nas garantias de segurança para a Ucrânia, mas acrescentou que um acordo de paz precisaria estar em vigor antes que tais medidas possam ser implementadas.

"Precisamos coordenar os acordos de segurança com os Estados Unidos, que essencialmente fornecerá a retaguarda para isso... Estamos nos concentrando nessas questões com nossos chefes de Defesa, que estão desenhando as plantas concretas de como esse tipo de operação pode ser", afirmou Stubb aos repórteres.

"Estamos progredindo nessa questão e esperamos chegar a uma solução em breve", acrescentou, ao mesmo tempo em que advertiu que não estava otimista em relação a um acordo de paz ou a um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia em um futuro próximo.

Stubb foi um dos vários líderes europeus que viajaram para Washington em agosto para uma reunião conjunta com o presidente dos EUA Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para discutir a perspectiva de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

(Reportagem de Stine Jacobsen)