Topo

Notícias

Presidente da Finlândia vê progresso em planos de segurança da Ucrânia apoiados pelos EUA

02/09/2025 10h08

HELSINQUE (Reuters) - O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, disse nesta terça-feira que estão sendo feitos progressos nas garantias de segurança para a Ucrânia, mas acrescentou que um acordo de paz precisaria estar em vigor antes que tais medidas possam ser implementadas.

"Precisamos coordenar os acordos de segurança com os Estados Unidos, que essencialmente fornecerá a retaguarda para isso... Estamos nos concentrando nessas questões com nossos chefes de Defesa, que estão desenhando as plantas concretas de como esse tipo de operação pode ser", afirmou Stubb aos repórteres.

"Estamos progredindo nessa questão e esperamos chegar a uma solução em breve", acrescentou, ao mesmo tempo em que advertiu que não estava otimista em relação a um acordo de paz ou a um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia em um futuro próximo.

Stubb foi um dos vários líderes europeus que viajaram para Washington em agosto para uma reunião conjunta com o presidente dos EUA Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para discutir a perspectiva de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

(Reportagem de Stine Jacobsen)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Em julgamento, Moraes afirma que Bolsonaro buscou instaurar 'ditadura' no Brasil

Biomédica é condenada a 4 anos de prisão por deformar glúteos de paciente

Gonet começa sustentação oral da PGR sobre trama golpista

Leitura do relatório de Moraes dura 1h40, destaca cronologia do golpe e alegações de defesas

Por que apenas cinco dos 11 ministros do STF vão julgar Bolsonaro?

Voo da Latam desvia para Brasília; passageiro é retirado de avião pela PF por mau comportamento

'Processo histórico': imprensa francesa repercute julgamento de Bolsonaro

É 'evidente' que o País quer que acusados de tentativa de golpe sejam julgados, diz Rui Costa

Bélgica anuncia que reconhecerá Estado da Palestina e ameaça sanções contra Israel

Filhos de Bolsonaro participam de vigília horas antes de julgamento do pai

Qual foi o papel da América Latina na Segunda Guerra Mundial