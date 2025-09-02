Topo

Notícias

Presidente chinês recebe líderes da Rússia e Coreia do norte para desfile militar

02/09/2025 21h23

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu nesta quarta-feira (3, data local) seus convidados de honra Kim Jong Un e Vladimir Putin no centro de Pequim para um enorme desfile militar, mostrou a televisão estatal.

Xi apertou a mão de seus convidados, o líder da Coreia do Norte e o presidente da Rússia, respectivamente, e os três caminharam juntos por um tapete vermelho em direção à Praça Tiananmen.

O norte-coreano Kim viajou na véspera de trem de seu país até Pequim para participar do desfile comemorativo do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Os três líderes têm sido o centro da atenção mundial por seu encontro para o desfile, em busca de sinais sobre como interagem entre si.

O desfile é uma oportunidade para a China mostrar seu poderio militar, com soldados marchando em formação, sobrevoos aéreos e equipamentos de combate de alta tecnologia exibidos ao longo de mais de uma hora na central Praça Tiananmen.

bur-je/tym/mas/ag/mr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Líderes da China, Rússia e Coreia do Norte assistem a enorme desfile militar em Pequim

Trump afirma que 11 "narcotraficantes" morreram em ataque contra barco da Venezuela

Trump acusa Xi, Kim e Putin de conspirar contra os EUA em reunião em Pequim

Jorge Sampaoli é o novo técnico do Atlético-MG

700 celulares roubados em SP vão receber alertas da Polícia; veja como funcionará

Kim, Janones, Boulos: Conselho de Ética abre processos contra 10 deputados

Anac autoriza pela 1ª vez empresa a operar voo de balão

Concurso 2.909 da Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 33 milhões

Fortaleza demite técnico português Renato Paiva

Justiça boliviana condena dois sacerdotes jesuítas por encobrir mais de 85 abusos sexuais

Presidente chinês recebe líderes da Rússia e Coreia do norte para desfile militar